На Львовщине пройдет Открытый командный чемпионат Украины в многодневной гонке на шоссе TOUR DE LVIV REGION. Поэтому 22 апреля на 4 часа перекроют трассу Жовква – Зиболки.

Трассу Т1425 Жовква – Зиболки перекроют с 11:30 до 15:30. Объехать этот участок можно будет по автодороге М-09 Жовква – Львов.

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Из-за велогонки возле Жовквы перекроют трассу

В связи с проведением на Львовщине Открытого командного чемпионата Украины в многодневной гонке на шоссе TOUR DE LVIV REGION 22 апреля перекроют трассу Т1425 Жовква – Зиболки. Дорога будет перекрыта в течение 4 часов – с 11:30 до 15:30. Водители могут объехать этот участок путем М09 Жовква – Львов.

Для нас важно обеспечить полную безопасность участников, поэтому нужно, чтобы в это время на трассе не было автомобилей. Традиционно велогонки будут сопровождать полицейские и медики,

– отмечает руководитель Управления молодежи и спорта ЛОГА Роман Химьяк.

В Жовкве состоится индивидуальная гонка, а затем – групповые. Старт: 22 апреля в 11:30 на трассе Т1425 – выезд из города Жовква в село Зиболки.

23 апреля соревнования начнутся в 12:00. Путь велосипедистов будет пролегать на трассе М09 Жовква (площадь Вичевая) – в сторону Равы-Русской – поворот на Гийче – Великие Мосты – Жовква – Добросин (разворот) – Жовква (финиш). В связи с этим возможны временные изменения в организации дорожного движения.

Интересно! На TOUR DE LVIV REGION ожидают более 200 велосипедистов из разных областей Украины и гостей из Польши, Испании, Бельгии и Литвы.



На Львовщине перекроют трассу из-за велогонки / Фото ЛОГА