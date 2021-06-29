В результате аварии девушка получила много травм. Она попала в больницу.

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BMW сбил 15-летнюю Львовскую триатлонистку Еву Сороку

По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, ДТП случилось 27 июня примерно в 12:30. 32-летний львовянин, водитель автомобиля BMW, наехал на 15-летнюю девушку. Она в то время ехала на велосипеде.

Президент Федерации триатлона Львовской области Богдан Михайлусь рассказал, что Ева Сорока вместе с группой спортсменов возвращалась с подготовки к соревнованиям в Брюховичах. Колонну велосипедистов сопровождали тренер и автомобиль. Водитель BMW ехал навстречу, а при повороте на боковую улицу сбил львовянку.

В результате ДТП Ева Сорока получила ряд травм:

сотрясение головного мозга,

множественные травмы головы, тела и конечностей,

закрытый перелом левой ключицы.

Девушку госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу Львова.

Заметьте! На трассе Киев – Прилуки 19 июня в результате ДТП погибла украинская рекордсменка Екатерина Долган. 9 сентября 2020 года она установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере. Долган пробежала за 5 часов 51 километр без перерыва на отдых.