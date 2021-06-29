Возвращалась с тренировки: возле Львова водитель BMW сбил 15-летнюю триатлонистку
Источник:ZAXID.NET
В Брюховичах 27 июня водитель BMW сбил 15-летнюю Львовскую триатлонистку Еву Сороку. Девушка в тот момент возвращалась с тренировки на велосипеде.
В результате аварии девушка получила много травм. Она попала в больницу.
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BMW сбил 15-летнюю Львовскую триатлонистку Еву Сороку
По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, ДТП случилось 27 июня примерно в 12:30. 32-летний львовянин, водитель автомобиля BMW, наехал на 15-летнюю девушку. Она в то время ехала на велосипеде.
Президент Федерации триатлона Львовской области Богдан Михайлусь рассказал, что Ева Сорока вместе с группой спортсменов возвращалась с подготовки к соревнованиям в Брюховичах. Колонну велосипедистов сопровождали тренер и автомобиль. Водитель BMW ехал навстречу, а при повороте на боковую улицу сбил львовянку.
В результате ДТП Ева Сорока получила ряд травм:
- сотрясение головного мозга,
- множественные травмы головы, тела и конечностей,
- закрытый перелом левой ключицы.
Девушку госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу Львова.Заметьте! На трассе Киев – Прилуки 19 июня в результате ДТП погибла украинская рекордсменка Екатерина Долган. 9 сентября 2020 года она установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере. Долган пробежала за 5 часов 51 километр без перерыва на отдых.