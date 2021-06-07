Про це повідомив турист Богдан Ільків. Він про це написав у фесбук-спільноті "Хочу в гори" 6 червня.
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Чому впав цей Ісус
Коли саме обвалилася статуя – невідомо. За словами місцевих жителів, найімовірніше, статуя Ісуса Христа впала під час сильних снігопадів, які були на початку весни.
На самій горі залишків гіпсового Ісуса немає, тому, скоріш за все, він впав у прірву. Про це розповів журналістам сільський голова села Верхнє Гусне Іван Ільницький. Громада цього села колись ініціювала встановлення статуї Ісуса Христа на горі Пікуй.
Також він додав, що в поліцію щодо цього інциденту ніхто не звертався. Чи будуть її відновлювати – поки невідомо.
Статуя Ісуса Христа на горі Пікуй / Фото inlviv.in.ua
Що відомо про статую
- Її встановили у 2017 році.
- Висота гіпсового Ісуса була 120 сантиметрів.
- Одразу після встановлення скульптури в соцмережах висловлювати сумніви, щодо її міцності
- Зокрема й говорили, що вона не зможе витримати суворі зими та грози.
Статуя на горі Пікуй зимою 2021 року / Фото Юрія Гнатина