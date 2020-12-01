Впервые в истории Львовский облсовет возглавила женщина: что известно об Ирине Гримак
Новоизбранные депутаты 1 декабря избрали главу Львовской областной рады VIII созыва – Ирина Гримак. Впервые в истории на должность председателя избрали женщину.
Председателя Львовского областного совета VIII созыва депутаты избрали на первом заседании сессии 1 декабря. За кандидата от фракции "Европейская Солидарность" Ирину Гримак проголосовало большинство депутатов. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как избирали председателя Львовского облсовета
- Депутаты ЛОР избирали председателя Рады среди двух претендентов.
- Фракция "ЕС" выдвинула на эту должность бывшую заместительницу председателя ЛОГА Олега Синютки 39-летнюю Ирину Гримак.
- Вторым кандидатом был представитель "Свободы" – заведующий кафедрой Львовской политехники 48-летний Иосиф Сытник.
- За нового председателя голосовали 82 депутата из 84.
- Они провели тайное голосование, и по его итогам победила Гримак – за нее проголосовал 61 депутат.
- В свою очередь, Иосифа Сытника поддержали только 5 народных избранников, хотя фракция "Свободы" насчитывает шестерых депутатов.
- 13 депутатов не поддержали ни одного кандидата, а 3 бюллетеня признали недействительными.
Новоизбранная председатель облсовета поблагодарила депутатов за поддержку и пообещала работать на благо общины.
За пять лет вы Львовщину не узнаете,
– подытожила Гримак.
"Свобода" заявила о "коррупционной составляющей" голосования
Участник счетной комиссии от "Свободы" Эдуард Леонов сразу после объявления результатов голосования заявил о "коррупционной составляющей" и "внешнем влиянии на депутатов".
По его словам, об этом свидетельствуют специфические отметки в бюллетенях. Поэтому фракция "Свобода" хочет обратиться к правоохранителям относительно голосования.
Коротко об Ирине Гримак
- Новоизбранная председатель Львовского облсовета Ирина Гримак – 39-летняя львовянка.
- Она училась в Львовском кооперативном колледже экономики и права и Львовской коммерческой академии, специальность – товароведение и коммерческая деятельность.
- Гримак в 2010 году окончила Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".
- В 2014 – 2015 годах Гримак руководила Железнодорожной райадминистрацией Львова, а в 2015 – 2019 годах с небольшим перерывом была заместителем тогдашнего председателя ЛОГА Олега Синютки.
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