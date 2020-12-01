Новоизбранные депутаты 1 декабря избрали главу Львовской областной рады VIII созыва – Ирина Гримак. Впервые в истории на должность председателя избрали женщину.

Председателя Львовского областного совета VIII созыва депутаты избрали на первом заседании сессии 1 декабря. За кандидата от фракции "Европейская Солидарность" Ирину Гримак проголосовало большинство депутатов. Об этом сообщил ZAXID.NET.

Актуально Нашему государству не нужны успешные менеджеры, – Садовый отреагировал на обыск в аэропорту "Львов"

Как избирали председателя Львовского облсовета

Депутаты ЛОР избирали председателя Рады среди двух претендентов.

Фракция "ЕС" выдвинула на эту должность бывшую заместительницу председателя ЛОГА Олега Синютки 39-летнюю Ирину Гримак.

Вторым кандидатом был представитель "Свободы" – заведующий кафедрой Львовской политехники 48-летний Иосиф Сытник.

За нового председателя голосовали 82 депутата из 84.

Они провели тайное голосование, и по его итогам победила Гримак – за нее проголосовал 61 депутат.

В свою очередь, Иосифа Сытника поддержали только 5 народных избранников, хотя фракция "Свободы" насчитывает шестерых депутатов.

13 депутатов не поддержали ни одного кандидата, а 3 бюллетеня признали недействительными.

Новоизбранная председатель облсовета поблагодарила депутатов за поддержку и пообещала работать на благо общины.

За пять лет вы Львовщину не узнаете,

– подытожила Гримак.

"Свобода" заявила о "коррупционной составляющей" голосования

Участник счетной комиссии от "Свободы" Эдуард Леонов сразу после объявления результатов голосования заявил о "коррупционной составляющей" и "внешнем влиянии на депутатов".

По его словам, об этом свидетельствуют специфические отметки в бюллетенях. Поэтому фракция "Свобода" хочет обратиться к правоохранителям относительно голосования.

Коротко об Ирине Гримак