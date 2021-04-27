Социологическое агентство Fama обнародовало свежие рейтинги львовских политиков и партий. Действующий городской голова Андрей Садовый остается безоговорочным лидером, его основной конкурент на октябрьских выборах Олег Синютка потерял 10% сторонников, а вот Руслан Кошулинский нарастил те же 10%.

Результаты исследования обнародовали 27 апреля. Исследовательское агентство Fama 3–9 апреля 2021 года опросила 800 жителей Львовской ОТГ в возрасте от 18 лет.

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Рейтинги львовских политиков

Согласно опросу, за действующего мэра Львова Андрея Садового проголосовали бы 40,4% львовян. Это практически идентично количеству людей, проголосовавших за него в первом туре местных выборов – 40,1%.

Главный конкурент Садового на октябрьских выборах Олег Синютка имеет поддержку 19,9% львовян. В свою очередь, в октябре за него проголосовали 31,1% избирателей.

Сейчас разница между Синюткой и Русланом Кошулинским составляет менее одного процента. На октябрьских выборах за Кошулинского проголосовали 9,75% избирателей. В апреле за него готовы отдать голос уже 19% львовян.



За кого проголосовали бы львовяне в апреле / Фото ZAXID.NET

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На выборах главы Львовской ОТГ в 2020 году Ярослав Рущишин занял 4 место. С тех пор его рейтинг уменьшился почти вдвое. Сейчас за него готовы проголосовать лишь 2,5% избирателей.

За Игоря Зинкевича в апреле проголосовали 4,1% львовян. В свою очередь, в октябре его поддержали на 0,7% избирателей меньше. Результат Оксаны Юринец составляет 2,9%. С октября ее рейтинг вырос почти на 2%. Практически не изменился рейтинг Юлии Гвоздович – было 2,3%, а стало – 2,2%.

Кроме этих политиков, более чем 1 процент поддержки теперь имеют еще 2 экс-кандидата в мэры Львова – Игорь Васюник и Тарас Клефа. За Васюника готовы проголосовать 1,8%. В свою очередь, свои голоса за Клефу отдали бы 1,6% львовян.



Рейтинг политиков во Львове / Фото ZAXID.NET

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Рейтинг партий во Львове

Рейтинг партий во Львове, по сравнению с октябрьскими выборами, не очень изменился. Бесспорными лидерами остаются "Европейская солидарность" и "Самопомич". Некоторые партии потеряли своих сторонников, а вот "Свобода" выбилась с пятого места на третье.

За "Европейскую солидарность" сейчас проголосовали 33,6% львовян. В свою очередь, на выборах в октябре "ЕС" получила 30,9%. То есть поддержка партии выросла на 2,7%.

сейчас проголосовали 33,6% львовян. В свою очередь, на выборах в октябре "ЕС" получила 30,9%. То есть поддержка партии выросла на 2,7%. Поддержка "Самопомочи" также возросла. В октябре за нее проголосовали 19,6%, а сейчас показатель поддержки составляет 22,4%, то есть на 2,8% больше.

также возросла. В октябре за нее проголосовали 19,6%, а сейчас показатель поддержки составляет 22,4%, то есть на 2,8% больше. На прошлых выборах "Свобода" заняла 5 место. Однако в апреле партии удалось продвинуться на третье, получив поддержку 10,9% львовян. Рост рейтинга "Свободы" составляет 4,1%.

заняла 5 место. Однако в апреле партии удалось продвинуться на третье, получив поддержку 10,9% львовян. Рост рейтинга "Свободы" составляет 4,1%. Партия "Голос" после октябрьских выборов потеряла 2,9%. Сейчас за нее готовы проголосовать лишь 6% львовян, однако это до сих пор достаточно, чтобы провести в горсовет нескольких своих депутатов.

после октябрьских выборов потеряла 2,9%. Сейчас за нее готовы проголосовать лишь 6% львовян, однако это до сих пор достаточно, чтобы провести в горсовет нескольких своих депутатов. За "Варту" готовы проголосовать 5,9% избирателей. Эта партия, как и "Голос", потеряла сторонников, однако лишь 1,1%.



Рейтинг партий во Львове / Фото ZAXID.NET

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Как львовяне относятся к местным политикам

Социологи также выясняли отношение львовян к местным политикам. В исследовании фигурировали 4 политика, которые имеют отношение ко Львову, – Максим Козицкий, Руслан Кошулинский, Андрей Садовый и Олег Синютка.

Больше всего негативных отзывов получил экс-глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка. 44,3% респондентов сказали, что относятся к нему негативно. Однако 22,9% опрошенных заявили, что их отношение к Синютке – положительное.

44,3% респондентов сказали, что относятся к нему негативно. Однако 22,9% опрошенных заявили, что их отношение к Синютке – положительное. Также много негативных отзывов получил действующий председатель ЛОГА Максим Козицкий – 19,8%. Однако все же 4,4% респондентов относятся к нему положительно.

– 19,8%. Однако все же 4,4% респондентов относятся к нему положительно. Интересный результат получил Руслан Кошулинский. Количество львовян, которые относятся к нему негативно, является таким же, как и количество положительно настроенных – 28,2%.

Количество львовян, которые относятся к нему негативно, является таким же, как и количество положительно настроенных – 28,2%. В свою очередь, у мэра Львова Андрея Садового количество негативных отзывов составляет 23,7%, а положительных – 45,9%.

Обратите внимание! Теоретическая погрешность репрезентативности выборки с доверительной вероятностью 0,954 не превышает 3,4% для показателей близких к 50%; 3% для показателей близких к 25% или 75%; 2,1% – для показателей близких к 10% или 90%; 1,5% для показателей близких к 5% или 95%; 0,7% для показателей близких к 1% или 99%.