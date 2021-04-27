Впервые после выборов: социологи обнародовали рейтинги политиков и партий Львова
Социологическое агентство Fama обнародовало свежие рейтинги львовских политиков и партий. Действующий городской голова Андрей Садовый остается безоговорочным лидером, его основной конкурент на октябрьских выборах Олег Синютка потерял 10% сторонников, а вот Руслан Кошулинский нарастил те же 10%.
Источник:ZAXID.NET
Результаты исследования обнародовали 27 апреля. Исследовательское агентство Fama 3–9 апреля 2021 года опросила 800 жителей Львовской ОТГ в возрасте от 18 лет.
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Рейтинги львовских политиков
Согласно опросу, за действующего мэра Львова Андрея Садового проголосовали бы 40,4% львовян. Это практически идентично количеству людей, проголосовавших за него в первом туре местных выборов – 40,1%.
Главный конкурент Садового на октябрьских выборах Олег Синютка имеет поддержку 19,9% львовян. В свою очередь, в октябре за него проголосовали 31,1% избирателей.
Сейчас разница между Синюткой и Русланом Кошулинским составляет менее одного процента. На октябрьских выборах за Кошулинского проголосовали 9,75% избирателей. В апреле за него готовы отдать голос уже 19% львовян.
За кого проголосовали бы львовяне в апреле / Фото ZAXID.NET
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На выборах главы Львовской ОТГ в 2020 году Ярослав Рущишин занял 4 место. С тех пор его рейтинг уменьшился почти вдвое. Сейчас за него готовы проголосовать лишь 2,5% избирателей.
За Игоря Зинкевича в апреле проголосовали 4,1% львовян. В свою очередь, в октябре его поддержали на 0,7% избирателей меньше. Результат Оксаны Юринец составляет 2,9%. С октября ее рейтинг вырос почти на 2%. Практически не изменился рейтинг Юлии Гвоздович – было 2,3%, а стало – 2,2%.
Кроме этих политиков, более чем 1 процент поддержки теперь имеют еще 2 экс-кандидата в мэры Львова – Игорь Васюник и Тарас Клефа. За Васюника готовы проголосовать 1,8%. В свою очередь, свои голоса за Клефу отдали бы 1,6% львовян.
Рейтинг политиков во Львове / Фото ZAXID.NET
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Рейтинг партий во Львове
Рейтинг партий во Львове, по сравнению с октябрьскими выборами, не очень изменился. Бесспорными лидерами остаются "Европейская солидарность" и "Самопомич". Некоторые партии потеряли своих сторонников, а вот "Свобода" выбилась с пятого места на третье.
- За "Европейскую солидарность" сейчас проголосовали 33,6% львовян. В свою очередь, на выборах в октябре "ЕС" получила 30,9%. То есть поддержка партии выросла на 2,7%.
- Поддержка "Самопомочи" также возросла. В октябре за нее проголосовали 19,6%, а сейчас показатель поддержки составляет 22,4%, то есть на 2,8% больше.
- На прошлых выборах "Свобода" заняла 5 место. Однако в апреле партии удалось продвинуться на третье, получив поддержку 10,9% львовян. Рост рейтинга "Свободы" составляет 4,1%.
- Партия "Голос" после октябрьских выборов потеряла 2,9%. Сейчас за нее готовы проголосовать лишь 6% львовян, однако это до сих пор достаточно, чтобы провести в горсовет нескольких своих депутатов.
- За "Варту" готовы проголосовать 5,9% избирателей. Эта партия, как и "Голос", потеряла сторонников, однако лишь 1,1%.
Рейтинг партий во Львове / Фото ZAXID.NET
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Как львовяне относятся к местным политикам
Социологи также выясняли отношение львовян к местным политикам. В исследовании фигурировали 4 политика, которые имеют отношение ко Львову, – Максим Козицкий, Руслан Кошулинский, Андрей Садовый и Олег Синютка.
- Больше всего негативных отзывов получил экс-глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка. 44,3% респондентов сказали, что относятся к нему негативно. Однако 22,9% опрошенных заявили, что их отношение к Синютке – положительное.
- Также много негативных отзывов получил действующий председатель ЛОГА Максим Козицкий – 19,8%. Однако все же 4,4% респондентов относятся к нему положительно.
- Интересный результат получил Руслан Кошулинский. Количество львовян, которые относятся к нему негативно, является таким же, как и количество положительно настроенных – 28,2%.
- В свою очередь, у мэра Львова Андрея Садового количество негативных отзывов составляет 23,7%, а положительных – 45,9%.
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