Впервые за 75 лет: жара во Львове побила исторический температурный рекорд

В 2021 году лето удивило львовян бешеной жарой. Температура 24 июня побила рекорд за все 75 лет наблюдений.

К счастью во Львове есть много фонтанов, которые могут немного спасти горожан от жары. Кроме этого, вокруг города есть немало озер, поэтому львовяне массово отправляются на отдых к воде.

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Львов побил исторический температурный рекорд

Синоптики Львовского регионального гидрометцентра 24 июня в 15:00 зафиксировали 32,4 градуса тепла. Такая температура побила рекорд за все 75 лет наблюдений.

Руководитель отдела метеопрогнозов Львовского регионального гидрометцентра Елена Смалюх рассказала, что последний раз температурный рекорд на Львовщине побили 24 июня 2016 года. В этот день температура воздуха составила 29,7 градуса тепла.

Завтра мы ожидаем прохождения атмосферных фронтов с запада, будет меняться погода. Мы ожидаем кратковременные дожди, местами ливни, ветры до 25 метров в секунду и град на территории области,

– отметила Смалюх.

По ее словам, все эти опасные явления, которые сейчас происходят в Польше, вероятно, придут на Львовщину.

Прогноз погоды на 25 июня

! На Львовщине 25 июня объявили штормовое предупреждение . Температура будет составлять до 34 градусов тепла, что станет новым абсолютным рекордом в этот день.

По прогнозу синоптиков Львовского регионального гидрометцентра, на Львовщине 25 июня будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируют. Однако днем ​​ожидают кратковременные дожди, а местами – сильные ливни, грозы и град.

Ночью и утром область окутает слабый туман, поэтому возможно ухудшение видимости 500 – 1000 метров. Ветер – юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Во время грозы ожидают порывы штормового ветра и шквалы 17 – 22 метра в секунду, а в отдельных районах – 25 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла, а днем ​​– от 32 до 34 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 25 июня / Данные Укргидрометцентра