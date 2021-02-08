Суд вынес приговор в отношении бывшего врача Стрыйской центральной районной больницы. Он должен вернуть более 850 тысяч гривен материального ущерба, которые медучреждение оплатило за смерть пациента.

Материальный ущерб за смерть пациента больница выплатила за счет госбюджета. Поэтому в дело вмешалась прокуратура.

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Как умер пациент

По информации "Львовского портала", в декабре 2016 года в Стрыйскую ЦРБ обратился за помощью 62-летний житель Стрийщины.

Мужчина жаловался на боль в плечевом суставе .

. Врач-травматолог не узнал у больного, имеет ли тот аллергию на лекарства .

у больного, имеет ли тот . Медик ввел ему обезболивающий препарат для местной анестезии.

ему для местной анестезии. Из-за действия препарата у мужчины ухудшилось состояние здоровья.

Он впал в кому и через 2 недели умер в реанимационном отделении больницы.

и через 2 недели в реанимационном отделении больницы. В апреле 2019 года суд признал врача-травматолога виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Однако из-за того, что медик является инвалидом III группы, судья освободил его от наказания .

. Родственники умершего пациента отсудили у больницы более 853 тысяч гривен морального и материального ущерба.

В дело вмешалась прокуратура

Деньги родственникам погибшего больница оплатила за счет государственного бюджета. При этом медучреждение не приняло никаких мер для возмещения этой суммы бывшим работником. Именно поэтому в это дело вмешалась прокуратура.

Стрыйский горрайонный суд удовлетворил исковое заявление местной прокуратуры. Судья поддержал позицию прокурора и обязал бывшего врача вернуть более 850 тысяч гривен в бюджет.