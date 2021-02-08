Материальный ущерб за смерть пациента: врача обязали вернуть в бюджет 850 тысяч гривен
Суд вынес приговор в отношении бывшего врача Стрыйской центральной районной больницы. Он должен вернуть более 850 тысяч гривен материального ущерба, которые медучреждение оплатило за смерть пациента.
Источник:Львовская облпрокуратура
Материальный ущерб за смерть пациента больница выплатила за счет госбюджета. Поэтому в дело вмешалась прокуратура.
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Как умер пациент
- По информации "Львовского портала", в декабре 2016 года в Стрыйскую ЦРБ обратился за помощью 62-летний житель Стрийщины.
- Мужчина жаловался на боль в плечевом суставе.
- Врач-травматолог не узнал у больного, имеет ли тот аллергию на лекарства.
- Медик ввел ему обезболивающий препарат для местной анестезии.
- Из-за действия препарата у мужчины ухудшилось состояние здоровья.
- Он впал в кому и через 2 недели умер в реанимационном отделении больницы.
- В апреле 2019 года суд признал врача-травматолога виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
- Однако из-за того, что медик является инвалидом III группы, судья освободил его от наказания.
- Родственники умершего пациента отсудили у больницы более 853 тысяч гривен морального и материального ущерба.
В дело вмешалась прокуратура
Деньги родственникам погибшего больница оплатила за счет государственного бюджета. При этом медучреждение не приняло никаких мер для возмещения этой суммы бывшим работником. Именно поэтому в это дело вмешалась прокуратура.
Стрыйский горрайонный суд удовлетворил исковое заявление местной прокуратуры. Судья поддержал позицию прокурора и обязал бывшего врача вернуть более 850 тысяч гривен в бюджет.
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