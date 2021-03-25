На время локдауна во Львове не будет курсировать автобус №45
С 25 марта Львовщина вошла в красную зону. Несмотря на значительное снижение количества пассажиров, в ЛКП "АТП № 1" решили приостановить работу автобусного маршрута №45.
Источник:Львовский горсовет
Автобусы №45 не будут курсировать с 25 марта до конца локдауна. Другие автобусные маршруты будут работать в усиленном карантинном режиме.
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Загруженность автобусов №45 упала на 75%
ЛКП "АТП №1" решило приостановить работу автобусного маршрута №45 на время локдауна. Перевозчик рассказал, что причиной такого решения является низкий пассажиропоток.
В связи с тем, что закрыт ТРЦ Victoria Gardens, не ездят ученики и студенты, значительно упал пассажиропоток на маршруте №45. Маршрут проходит под трамвайными и троллейбусными линиями и во время локдауна загружен не более чем на 25%,
– рассказали в "АТП №1".
Также в "АТП №1" отметили, что сейчас на предприятии очень много водителей больных коронавирусом. Поэтому водители автобусов №45 без работы не останутся – их направят на другие маршруты.
"Кроме того, сейчас в АТП более 60 больных водителей. Поэтому на время локдауна работа маршрута временно приостановлена", – рассказали в ЛКП "АТП №1".
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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове
- В целом на Львовщине заболели 97,44 тысячи человек. К сожалению, 2 552 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 76,47 тысячи человек выздоровели.
- Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 47,74 тысячи человек. Более 37,88 тысячи больных уже выздоровели, а 1 182 – умерли.
- Лабораторные центре 24 марта провели 3 202 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 1 032 жителей Львовщины, среди которых 515 львовян.
- Всего в стационарах львовских медучреждений лечатся 883 пациента. У 775 людей есть коронавирус, 65 – находятся в реанимации, а 25 человек – подключены к аппаратам ИВЛ.
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