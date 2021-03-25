С 25 марта Львовщина вошла в красную зону. Несмотря на значительное снижение количества пассажиров, в ЛКП "АТП № 1" решили приостановить работу автобусного маршрута №45.

Автобусы №45 не будут курсировать с 25 марта до конца локдауна. Другие автобусные маршруты будут работать в усиленном карантинном режиме.

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Загруженность автобусов №45 упала на 75%

ЛКП "АТП №1" решило приостановить работу автобусного маршрута №45 на время локдауна. Перевозчик рассказал, что причиной такого решения является низкий пассажиропоток.

В связи с тем, что закрыт ТРЦ Victoria Gardens, не ездят ученики и студенты, значительно упал пассажиропоток на маршруте №45. Маршрут проходит под трамвайными и троллейбусными линиями и во время локдауна загружен не более чем на 25%,

– рассказали в "АТП №1".

Также в "АТП №1" отметили, что сейчас на предприятии очень много водителей больных коронавирусом. Поэтому водители автобусов №45 без работы не останутся – их направят на другие маршруты.

"Кроме того, сейчас в АТП более 60 больных водителей. Поэтому на время локдауна работа маршрута временно приостановлена", – рассказали в ЛКП "АТП №1".

Обратите внимание! Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила не останавливать общественный транспорт во Львове из-за официального перехода Львовщины в красную зону. Городские троллейбусы, автобусы и трамваи продолжат работу в усиленном карантинном режиме.

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