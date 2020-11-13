Мэр Львова Андрей Садовый ответил, почему во Львове не будут вводить карантин выходного дня. Как пояснил чиновник, экономика города серьезно пострадает и никаких компенсаций не получит. Кроме того, Садовый подчеркнул, что некоторые из представителей власти в Украине не хотят жить по закону, и люди это видят.

Позиция Садового по карантину выходного дня

Садовый подчеркнул, что Львов всегда был и является городом малого и среднего бизнеса. А от решения по карантину выходного дня за одну неделю могут пострадать 50 тысяч львовян и членов их семей. Об этом мэр Львова заявил в эфире программы "Право на власть".

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Предприниматели на выходные имеют примерно 50 тысяч гривен выручки. Так что получается, что 50 миллионов гривен живых денег в целом люди могут недополучить. Это они не заплатят за квартиру и тепло, не купят продукты домой. А кто это будет компенсировать? А к концу месяца эта сумма вырастет до 200 миллионов,

– заметил он.

Садовый добавляет, что предприниматели первыми пришли на помощь, когда нужно было настроить систему медицины. А взамен никаких компенсаций от государства не получают.

"Мы из местного бюджета переориентировали 248 миллионов. Бизнес дал еще 50 миллионов. А что дало государство из этого коварного фонда? Менее 10% от этого. И бизнесу, который помог и дальше помогает в борьбе с коронавирусом, сегодня говорят идти на улицу, биржу труда, в центр занятости. Это ахинея", – заявил Садовый.

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Садовый рассказал, что ежедневно общается с предпринимателями и они ему напоминают о случае в Хмельницком. Там во время непогоды президента Зеленского пустили в закрытое на карантин кафе.

"Меня спрашивают, а сколько президент Зеленский заплатил штрафа. Я поискал в гугле – оказывается нельзя штрафовать президента. Сегодня суды берут разъяснения, и 12 ноября это дело принял к рассмотрению Конституционный Суд", – отметил мэр Львова.

На этом фоне он отмечает, если нет в стране уважения к закону – никто не будет его уважать.

"В марте и апреле наши предприниматели сами закрывали магазины и рестораны, поскольку понимали ответственность. Но когда мы увидели в течение этих 9 месяцев пренебрежение к закону, то сегодня есть вопрос", – говорит чиновник.

Мэр Львова отметил, что сегодня в городе госпитализировали с воспалением легких 602 человека. И половина из них болеет коронавирусом. Также львовская власть с самого начала зарезервировала 920 коек, и сейчас срочно планирует добавить еще 350 коек.

"Но во многих областях, в том числе и Львовской, продали за последние 5 лет 8 больниц. И никто за это никакой ответственности не понес. Поэтому нужны мудрые взвешенные решения. Кто-то советовался с мэрами, с предпринимателями? Правительство принимает, и думает, что все будут выполнять. Пока первые лица государства не будут платить штраф – ничего не будет", – подчеркнул Садовый.

Он подчеркнул, что ничего не имеет против Зеленского и желает ему здоровья.

Но это прецеденты, и люди на это обращают внимание. И завтра, когда полицейский придет штрафовать, они напомнят хмельницкую историю президента и будет жесткий разговор. Поэтому сегодня мы не будем во Львове придерживаться решения правительства, потому что оно является немудрым, вредным и выгоняет на улицу людей,

– акцентировал львовский мэр.

Более того, по его словам, государство забирает из бюджета Львова 591 миллион гривен реверсной дотации. А ковидного фонда город получает крохи.

"Что это за ответственная политика!? Как мы можем вместе жить в стране, когда одним можно все, а другим ничего. Поэтому либо все живем по закону, либо эта волна будет иметь очень неприятное окончание", – подытожил Садовый.

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Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14–15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины. Также в Украине состоялись соответствующие протесты.​

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Ограничение карантина в Украине / инфографика 24 канала