Все должны жить по закону: Садовый объяснил, почему во Львове не будет карантина выходного дня
Мэр Львова Андрей Садовый ответил, почему во Львове не будут вводить карантин выходного дня. Как пояснил чиновник, экономика города серьезно пострадает и никаких компенсаций не получит. Кроме того, Садовый подчеркнул, что некоторые из представителей власти в Украине не хотят жить по закону, и люди это видят.
Позиция Садового по карантину выходного дня
Садовый подчеркнул, что Львов всегда был и является городом малого и среднего бизнеса. А от решения по карантину выходного дня за одну неделю могут пострадать 50 тысяч львовян и членов их семей. Об этом мэр Львова заявил в эфире программы "Право на власть".
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Предприниматели на выходные имеют примерно 50 тысяч гривен выручки. Так что получается, что 50 миллионов гривен живых денег в целом люди могут недополучить. Это они не заплатят за квартиру и тепло, не купят продукты домой. А кто это будет компенсировать? А к концу месяца эта сумма вырастет до 200 миллионов,
– заметил он.
Садовый добавляет, что предприниматели первыми пришли на помощь, когда нужно было настроить систему медицины. А взамен никаких компенсаций от государства не получают.
"Мы из местного бюджета переориентировали 248 миллионов. Бизнес дал еще 50 миллионов. А что дало государство из этого коварного фонда? Менее 10% от этого. И бизнесу, который помог и дальше помогает в борьбе с коронавирусом, сегодня говорят идти на улицу, биржу труда, в центр занятости. Это ахинея", – заявил Садовый.
В Украине закон должны соблюдать все, прежде всего власть
Садовый рассказал, что ежедневно общается с предпринимателями и они ему напоминают о случае в Хмельницком. Там во время непогоды президента Зеленского пустили в закрытое на карантин кафе.
"Меня спрашивают, а сколько президент Зеленский заплатил штрафа. Я поискал в гугле – оказывается нельзя штрафовать президента. Сегодня суды берут разъяснения, и 12 ноября это дело принял к рассмотрению Конституционный Суд", – отметил мэр Львова.
На этом фоне он отмечает, если нет в стране уважения к закону – никто не будет его уважать.
"В марте и апреле наши предприниматели сами закрывали магазины и рестораны, поскольку понимали ответственность. Но когда мы увидели в течение этих 9 месяцев пренебрежение к закону, то сегодня есть вопрос", – говорит чиновник.
Мэр Львова отметил, что сегодня в городе госпитализировали с воспалением легких 602 человека. И половина из них болеет коронавирусом. Также львовская власть с самого начала зарезервировала 920 коек, и сейчас срочно планирует добавить еще 350 коек.
"Но во многих областях, в том числе и Львовской, продали за последние 5 лет 8 больниц. И никто за это никакой ответственности не понес. Поэтому нужны мудрые взвешенные решения. Кто-то советовался с мэрами, с предпринимателями? Правительство принимает, и думает, что все будут выполнять. Пока первые лица государства не будут платить штраф – ничего не будет", – подчеркнул Садовый.
Он подчеркнул, что ничего не имеет против Зеленского и желает ему здоровья.
Но это прецеденты, и люди на это обращают внимание. И завтра, когда полицейский придет штрафовать, они напомнят хмельницкую историю президента и будет жесткий разговор. Поэтому сегодня мы не будем во Львове придерживаться решения правительства, потому что оно является немудрым, вредным и выгоняет на улицу людей,
– акцентировал львовский мэр.
Более того, по его словам, государство забирает из бюджета Львова 591 миллион гривен реверсной дотации. А ковидного фонда город получает крохи.
"Что это за ответственная политика!? Как мы можем вместе жить в стране, когда одним можно все, а другим ничего. Поэтому либо все живем по закону, либо эта волна будет иметь очень неприятное окончание", – подытожил Садовый.
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Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать
- Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14–15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.
- Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.
- В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины. Также в Украине состоялись соответствующие протесты.
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