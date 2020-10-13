Львов сегодня находится в оранжевой карантинной зоне. Мэр города Андрей Садовый рассказал о здешней коронавирусной ситуации. Также он сообщил, как город справляется в период пандемии и что делает для поддержки врачей и экономики.

О коронавирусной ситуации во Львове

Как отметил Садовый в эфире программы "Свобода слова", на протяжении последних 4 месяцев во Львове можно наблюдать достаточно ровную ситуацию.

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Мы в среднем тестируем до 1,5 тысячи львовян. И имеем где-то непосредственно по Львову 100 положительных ПЦР-тестов. Мы еще с марта определили 920 мест в городских больницах. У нас где-то в среднем занято треть. То есть резерв есть,

– подчеркнул львовский мэр.

О защите и помощи медикам

Садовый добавил, что сразу после начала эпидемии коронавируса во Львове приняли решение, если врач заболел – выплачивать каждому такому медику 20 тысяч гривен, даже если это медсестра.

"Мы дали стабильность и мы сразу начали давать доплаты по 10 тысяч гривен. И сделали это гораздо раньше, чем это начало делать правительство. И таким образом медицинские работники чувствуют себя защищенными. А это очень важно, поскольку мы не знаем, сколько в целом продлится пандемия. Поэтому надо рассчитывать силы надолго", – подчеркнул он.

О поддержке экономики Львова

По его словам, во Львове ежедневно мониторят ситуацию. И здесь следует понимать, что с одной стороны надо заботиться о людях и врачах, а с другой – надо понимать, что должно быть наполнение бюджета.

Ведь было падение, и только сентябрь стал первым месяцем, когда мы выполнили бюджет города на 100%. И мы думаем, как и где помочь каждому нашему предприятию. В частности, у нашего львовского "Электрона" мы готовимся закупить 250 электробусов, 100 автобусов, 10 трамваев,

– отметил Львовский городской голова.

Кроме того, во Львове разместили производство масок. Предприниматели согласились делать это на месте, чтобы было дешевле. К примеру, активнее работает Галичфарм, а "Изоляторы" выбили с рынка китайцев, увеличив производство вдвое.

"Сегодня работа каждого предприятия является критически важной. Ведь это налоги, которые поступают в местный бюджет... Мы понимаем, что это долгий процесс. Поэтому готовимся к сложным периодам и держим руку на пульсе каждый день", – констатировал политик.

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О поддержке со стороны центральной власти

Садовый отмечает, что Львов с самого начала рассчитывал на собственные силы. Однако, сегодня ожидает из Киева новое оборудование для больницы скорой помощи. А ранее получил два аппарата искусственной вентиляции легких.

Мы как-то справляемся собственными силами. Чтобы вы понимали, Львов дотирует государственный бюджет – в 2020 году реверсная дотация составляет 591 миллион гривен, которые государство забирает из львовского городского бюджета в государственный. Хотя мы говорим, что упавшие поступления – минус 400 миллионов. Но сегодня понимания такого нет,

– добавляет мэр Львова.

Садовый подчеркнул, что не хочет вдаваться в дискуссии, поскольку пандемия продолжается. А разборы полетов следует делать, когда все закончится.

"Когда мы сейчас ругаемся, люди от этого здоровее не становятся. А я вижу, что ситуация будет осложняться не только в Украине, но и в мире. Поэтому надо увеличивать число коек и четко выполнять протоколы. Считаем, что мы имеем потенциал в Украине и выпускать вакцины и тест-системы делать. Надо рассчитывать на собственные силы", – подытожил он.