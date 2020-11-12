Второй тур выборов мэра Львова: как Садовый и Синютка будут решать проблему с транспортом
Кандидаты на должность городского главы Львова Андрей Садовый и Олег Синютка поделились своим видением решения проблемы с транспортом. Оба прошли во второй тур выборов мэра, который состоится 22 ноября.
Решение транспортного коллапса во Львове рецепт от Синютки
Синютка обнародовал 10 пунктов по решению проблемы с транспортом во Львове. Об этом кандидат на пост львовского городского главы сказал в комментарии известному блогеру Диме Малееву.
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О чем, в частности, речь
- Парковочные места. То есть, нужно спрятать машины под землю. Без этого Львов не обойдется, поскольку это прошли все города.
- Строительство новых дорог в обход центральной части Львова. Эти дороги должны соединять львовские микрорайоны не радиально, а хордово.
- Налаживание работы общественного транспорта. Речь, в частности, и о введении электронного билета.
- Надо отдать приоритет электротранспорту, "потому что это очень важно".
- Перепланировка города таким образом, чтобы точки притяжения людей были не только в центре, а в микрорайонах (главная цель). Синютка объяснил, что сегодня все едут в мэрию и другие админздания, а все они размещаются в центре. Поэтому происходит коллапс.
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Какие варианты предлагает Садовый
Действующий мэр Львова в интервью Малееву, подчеркнул, что он делает акцент на модернизации улиц. Ведь это прежде всего комфорт для жителей Львова: и тротуар нормальный, и велодорожка, и ровная дорога. А с точки зрения безопасности, еще и сети, которые меняют во время ремонта. Садовый отметил, что 70% таких работ – это собственно замена сетей.
Кроме того, ремонты дорог сразу увеличивают пропускную способность, а создание новых развязок позволит людям не заезжать в центр, когда они из одного конца города едут в другой.
Также он будет заботиться об общественном транспорте. В частности, сегодня Львов обслуживает более 310 новых автобусов. А в течение следующих двух лет сюда зайдет 460 единиц нового общественного транспорта. Также можно утверждать о полном обновлении парка троллейбусов и трамваев.
В 2006 году Львов не имел ни одного коммунального автобуса. До меня порезали все автобусы и продали все автостанции. Потому что была какая-то фантазия – частный бизнес все сделает. Но частный бизнес не будет возить людей бесплатно. Поэтому мы начали строить нашу структуру с нуля,
– отметил Садовый.
На этом фоне он подчеркнул, что в ближайшем будущем будет гораздо выгоднее ехать электротранспортом, чем стоять в пробке на своей машине. По его словам, люди должны пересесть, и такую практику уже можно увидеть во многих европейских города, в частности Праге и Вене.
В то же время Садовый в должности городского главы и в дальнейшем будет заботиться о введении электронного билета. Такой шаг, говорит он, снимет с львовян нагрузки, прежде всего по оплате наличными.
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Еще одна вещь – это трамвайное сообщение. Действующий мэр таким образом хочет соединить между собой две части города
Это важные вещи. Над этим работает большая команда урбанистов и транспортников. И мы это делаем по аналогии, как это делается в лучших городах мира. Это достаточно большие средства, но у нас есть поддержка и Европейского банка. Даже городские облигации мы номинируем и выпускаем под маленький процент,
– констатировал Садовый.
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