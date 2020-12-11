Ввозили кроссовки из Китая: таможенники выиграли апелляцию на более чем 21 миллион гривен – фото
Галицкая таможня выиграла апелляцию против чиновника из Польши. Мужчина занизил цену товара и отметил, что импортирует обувь из Китая, хотя она была из Польши. В нарушителя конфисковали товар на 10,5 миллиона гривен и наложили штраф в таком же размере.
Апелляционный суд признал мужчину виновным в нарушении таможенных правил. Теперь он должен выплатить 10,5 миллионов гривен штрафа. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.
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Как мужчина пытался ввезти обувь
- По материалам дела, в ноябре 2019 года в пункт пропуска Рава-Русская – Гребенне приехал грузовик со спортивной обувью и одеждой.
- Товар ввозили в Украину. Согласно документам, свыше 8 тонн одежды и обуви стоимостью более 52 тысяч долларов перевозили в Днепр.
- Отправителем и продавцом товара отметили компанию из Китая.
- Работники Галицкой таможни проверили эту поставку. Таможенники установили, что на самом деле отправителем товара является компания из Варшавы, а получателем – фирма в Киеве.
- Также выяснили, что в документах была указана значительно заниженная стоимость импортируемого товара. На самом деле одежда и обувь стоили более 177 тысяч долларов.
- Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил в отношении должностного лица польской фирмы, который на самом деле снабжал товаром.
- Весь товар изъяли. По заключению эксперта, его стоимость составляет 10,5 миллиона гривен.
Смотрите фото товара, который конфисковали у мужчины / Фото Галицкой таможни
Какое решение вынес суд
Таможенники направили дело в суд. Судья вынес нарушителю приговор – конфискация всей обуви и одежды и штраф в размере 100% их стоимости.
Мужчина подал апелляцию на такое решение. Однако Львовский апелляционный суд, услышав мнение представителей обеих сторон и исследовав материалы дела, не удовлетворил апелляционную жалобу.
Кроме штрафа и конфискаций на общую сумму 21 миллион гривен мужчина должен компенсировать Галицкой таможни более 350 тысяч гривен. Это цена расходов за хранение товара на складе и проведение экспертизы.
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