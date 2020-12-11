Галицкая таможня выиграла апелляцию против чиновника из Польши. Мужчина занизил цену товара и отметил, что импортирует обувь из Китая, хотя она была из Польши. В нарушителя конфисковали товар на 10,5 миллиона гривен и наложили штраф в таком же размере.

Апелляционный суд признал мужчину виновным в нарушении таможенных правил. Теперь он должен выплатить 10,5 миллионов гривен штрафа. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни. Интересно Готовился к праздникам: львовские таможенники изъяли 200 литров контрабандного вина – фото Как мужчина пытался ввезти обувь По материалам дела, в ноябре 2019 года в пункт пропуска Рава-Русская – Гребенне приехал грузовик со спортивной обувью и одеждой.

Товар ввозили в Украину. Согласно документам, свыше 8 тонн одежды и обуви стоимостью более 52 тысяч долларов перевозили в Днепр.

Отправителем и продавцом товара отметили компанию из Китая.

Работники Галицкой таможни проверили эту поставку. Таможенники установили, что на самом деле отправителем товара является компания из Варшавы, а получателем – фирма в Киеве.

Также выяснили, что в документах была указана значительно заниженная стоимость импортируемого товара. На самом деле одежда и обувь стоили более 177 тысяч долларов.

Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил в отношении должностного лица польской фирмы, который на самом деле снабжал товаром.

Весь товар изъяли. По заключению эксперта, его стоимость составляет 10,5 миллиона гривен. Смотрите фото товара, который конфисковали у мужчины / Фото Галицкой таможни Какое решение вынес суд Таможенники направили дело в суд. Судья вынес нарушителю приговор – конфискация всей обуви и одежды и штраф в размере 100% их стоимости. Мужчина подал апелляцию на такое решение. Однако Львовский апелляционный суд, услышав мнение представителей обеих сторон и исследовав материалы дела, не удовлетворил апелляционную жалобу. Кроме штрафа и конфискаций на общую сумму 21 миллион гривен мужчина должен компенсировать Галицкой таможни более 350 тысяч гривен. Это цена расходов за хранение товара на складе и проведение экспертизы.