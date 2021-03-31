В Бродах на Львовщине, 26 марта задержали 17-летнего молодого человека. По версии правоохранителей, он проник в церковь и украл оттуда кресты и ритуальную посуду.

Злоумышленнику грозит до 6 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

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Из храма украли кресты и ритуальную посуду

Настоятель одного из храмов, расположенного в центре Бродов, обратился в милицию за помощью.

Он рассказал, что из церкви украли кресты и ритуальную посуду.

Правоохранители установили, что злоумышленник проник в церковь, повредив боковую дверь.

Материальный ущерб, которой нанесли церкви, составляет несколько десятков тысяч гривен.

Вскоре полицейские установили личность злоумышленника.

Им оказался 17-летний местный житель.

Правоохранители изъяли у него все похищенные вещи.



В Бродах обокрали церковь / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "кражу с проникновением". Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 3 до 6 лет в тюрьме.

Вскоре правоохранители сообщат злоумышленнику о подозрении, а суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.



Из храма выкрали кресты и ритуальную посуду / Фото полиции Львовщины



Злоумышленником оказался 17-летний молодой человек / Фото полиции Львовщины



Злоумышленнику грозит до 6 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины



Вскоре задержанному сообщат о подозрении / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины