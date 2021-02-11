Львов 11 февраля еще больше засыпало снегом. Поэтому мэр Львова Андрей Садовый совместно с членами городской комиссии по чрезвычайным ситуациям предложили работодателям города сделать пятницу, 12 февраля, выходным днем.

По словам Садового, ночью 11 февраля во Львове выпало до 35 сантиметров снега. На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили, как действовать во время борьбы с последствиями непогоды.

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Что именно решила комиссия

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендует всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской МТГ сделать пятницу выходным днем, или же работать дистанционно. Также Садовый рассказал, как будут работать школы и детские сады.

Сады будут работать в режиме дежурных групп. Школы переходят на дистанционное обучение, но будут открыты для учеников, которые не имеют с кем остаться дома,

– отметил мэр.

Также, по словам городского головы во Львове усилят работу социальных учреждений. Во Львове работают 2 пункта обогрева для бездомных людей.

"Если вы увидели на улице человека, который нуждается в помощи, звоните 233 – 14 – 79, или 1580", – добавил Садовый.

Городской голова обратился к львовянам с просьбой оставаться дома и не быть равнодушными. Ведь нужно помочь дворникам расчистить снег возле домов.

Обратите внимание! Во Львове, по прогнозам синоптиков, 11 февраля выпадет месячная норма снега. На следующий день непогода не утихнет. Поэтому коммунальщики будут работать круглосуточно в усиленном режиме.