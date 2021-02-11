Пятницу нужно сделать выходным: Садовый отметил необходимость оставаться дома
Львов 11 февраля еще больше засыпало снегом. Поэтому мэр Львова Андрей Садовый совместно с членами городской комиссии по чрезвычайным ситуациям предложили работодателям города сделать пятницу, 12 февраля, выходным днем.
Источник:телеграм Андрея Садового
По словам Садового, ночью 11 февраля во Львове выпало до 35 сантиметров снега. На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили, как действовать во время борьбы с последствиями непогоды.
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Что именно решила комиссия
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендует всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской МТГ сделать пятницу выходным днем, или же работать дистанционно. Также Садовый рассказал, как будут работать школы и детские сады.
Сады будут работать в режиме дежурных групп. Школы переходят на дистанционное обучение, но будут открыты для учеников, которые не имеют с кем остаться дома,
– отметил мэр.
Также, по словам городского головы во Львове усилят работу социальных учреждений. Во Львове работают 2 пункта обогрева для бездомных людей.
"Если вы увидели на улице человека, который нуждается в помощи, звоните 233 – 14 – 79, или 1580", – добавил Садовый.
Городской голова обратился к львовянам с просьбой оставаться дома и не быть равнодушными. Ведь нужно помочь дворникам расчистить снег возле домов.
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