Первое ДТП произошло в одном из сел Львовского района, а другое – во Львове. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварий.
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Мотоциклист влетел в столб и погиб
- Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в 22:30 в одном из сел возле Львова.
- Правоохранители установили, что 49-летний местный житель, водитель мотоцикла Viper, не справился с управлением.
- Он вылетел за пределы дороги и столкнулся с электроопорой.
- В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы. Он скончался на месте аварии.
- Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".
- Сейчас они пытаются установить точные обстоятельства и причины аварии.
Водитель вылетел с дороги в столб / Фото полиции Львовщины
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Мотоциклист столкнулся с легковушкой
- Другая авария произошла во Львове в 18:40.
- 20-летний мотоциклист на улице Городоцкой столкнулся с машиной Peugeot.
- За рулем легковушки находился 24-летний львовянин.
- В результате аварии мотоциклист также травмировался, однако, к счастью, не смертельно.
- Медики отвезли его в больницу.
- По данному факту правоохранители также открыли уголовное производство.
- Сейчас они проводят досудебное расследование.
Мотоциклист столкнулся с автомобилем Peugeot / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства обоих ДТП / Фото полиции Львовщины