Первое ДТП произошло в одном из сел Львовского района, а другое – во Львове. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварий.

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Мотоциклист влетел в столб и погиб

  • Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в 22:30 в одном из сел возле Львова.
  • Правоохранители установили, что 49-летний местный житель, водитель мотоцикла Viper, не справился с управлением.
  • Он вылетел за пределы дороги и столкнулся с электроопорой.
  • В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы. Он скончался на месте аварии.
  • Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".
  • Сейчас они пытаются установить точные обстоятельства и причины аварии.

Вилетів з дороги у стовп: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото
Водитель вылетел с дороги в столб / Фото полиции Львовщины

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Мотоциклист столкнулся с легковушкой

  • Другая авария произошла во Львове в 18:40.
  • 20-летний мотоциклист на улице Городоцкой столкнулся с машиной Peugeot.
  • За рулем легковушки находился 24-летний львовянин.
  • В результате аварии мотоциклист также травмировался, однако, к счастью, не смертельно.
  • Медики отвезли его в больницу.
  • По данному факту правоохранители также открыли уголовное производство.
  • Сейчас они проводят досудебное расследование.

Вилетів з дороги у стовп: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото
Мотоциклист столкнулся с автомобилем Peugeot / Фото полиции Львовщины

Вилетів з дороги у стовп: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото
Правоохранители устанавливают обстоятельства обоих ДТП / Фото полиции Львовщины