Вылетел с дороги в столб: на Львовщине трагически погиб мотоциклист – фото

Во Львовской области 3 июня произошли 2 аварии с участием мотоциклистов. К сожалению, одна из них оказалась смертельной. Мужчина вылетел с дороги в электроопору и погиб.

Первое ДТП произошло в одном из сел Львовского района, а другое – во Львове. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварий.

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Мотоциклист влетел в столб и погиб

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в 22:30 в одном из сел возле Львова.

Правоохранители установили, что 49-летний местный житель, водитель мотоцикла Viper, не справился с управлением.

Он вылетел за пределы дороги и столкнулся с электроопорой.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы. Он скончался на месте аварии.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Сейчас они пытаются установить точные обстоятельства и причины аварии.



Водитель вылетел с дороги в столб / Фото полиции Львовщины

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Мотоциклист столкнулся с легковушкой

Другая авария произошла во Львове в 18:40.

20-летний мотоциклист на улице Городоцкой столкнулся с машиной Peugeot.

За рулем легковушки находился 24-летний львовянин.

В результате аварии мотоциклист также травмировался, однако, к счастью, не смертельно.

Медики отвезли его в больницу.

По данному факту правоохранители также открыли уголовное производство.

Сейчас они проводят досудебное расследование.

Правоохранители призывают владельцев мотоциклов быть внимательными, не превышать скорость и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Ведь часто в результате аварий водители 2-колесных транспортных средств получают тяжелые травмы и погибают.



Мотоциклист столкнулся с автомобилем Peugeot / Фото полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства обоих ДТП / Фото полиции Львовщины