На Львовщине 28 февраля произошло ДТП. 25-летний водитель ВАЗ-2104 хотел обогнать двигавшееся впереди авто. Однако мужчина не справился с управлением и его машина вылетела в кювет и перевернулась.

Авария произошла около 19:30. Сейчас правоохранители проводят расследование.

К теме На Львовщине 20-летний водитель Volkswagen насмерть сбил женщину: фото

Как произошло ДТП

Около 19:30 на трассе Сходница – Песочная в Дрогобычском районе водитель автомобиля ВАЗ-2104, 25-летний житель района, пытался обогнать машину, которая двигалась впереди.

Однако он не справился с управлением и выехал за пределы дороги.

Его машина перевернулась.

В результате ДТП травмировались водитель ВАЗ-2104 и его 20-летний пассажир.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.