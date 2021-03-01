Вылетел в кювет: на Львовщине машина перевернулась после неудачного обгона – фото
На Львовщине 28 февраля произошло ДТП. 25-летний водитель ВАЗ-2104 хотел обогнать двигавшееся впереди авто. Однако мужчина не справился с управлением и его машина вылетела в кювет и перевернулась.
Авария произошла около 19:30. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Как произошло ДТП
- Около 19:30 на трассе Сходница – Песочная в Дрогобычском районе водитель автомобиля ВАЗ-2104, 25-летний житель района, пытался обогнать машину, которая двигалась впереди.
- Однако он не справился с управлением и выехал за пределы дороги.
- Его машина перевернулась.
- В результате ДТП травмировались водитель ВАЗ-2104 и его 20-летний пассажир.
Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
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