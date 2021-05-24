Выманивал деньги и убегал: на Львовщине 58-летнего румына задержали за грабежи – фото

На Львовщине за грабежи задержали 58-летнего румына. Он вместе со своим сообщником пытался выманить у людей деньги. Когда ничего не удавалось, человек просто вырывал их из рук и убегал на своем Mercedes
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит тюрьма.
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58-летний румын грабил украинцев
- Правоохранители установили, что 58-летний иностранец вместе со своим сообщником пытались выманивать у людей деньги.
- Они предлагали им приобрести якобы золотые кольца, которые в действительности не были изготовлены из золота.
- Когда человек понимал, что его пытаются обмануть, злоумышленники просто вырывали у него из рук деньги и бежали на автомобиле Mercedes.
- В общем иностранец был причастен к 3 таким ограблениям.
- Правоохранители нашли Mercedes, которым пользовались грабители, в Ивано-Франковской области.
- По информации ZAXID.NET, злоумышленником был 58-летний гражданин Румынии.
Злоумышленник вырывал деньги из рук и убегал / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в грабеже. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 4 до 6 лет за решеткой.
Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения. Сейчас он находится под стражей. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Правоохранители задержали злоумышленника / Фото полиции Львовщины