Выманивал у пенсионерок большие деньги: во Львове задержали мошенника-гастролера – фото

Правоохранители 11 июня задержали гастролера-мошенника. Злоумышленник выманил у пенсионерок крупные суммы – одна львовянка отдала ему 10 тысяч гривен, а другая – 870 евро.

Скольких людей в целом обманул злоумышленник, пока неизвестно. Правоохранители проводят расследование.

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Мошенник обманул 2 пенсионерок

К правоохранителям за помощью 11 июня обратились 2 пожилые женщины, которые живут на улицах Зубровской и Хуторовка.

По словам пенсионерок, к ним позвонили неизвестные и сообщили, что их родственники (в одном случае дочь, а в другом – сын) попали в ДТП.

В результате аварий дети львовянок якобы травмировались, поэтому им необходимо как можно быстрее провести сложные операции.

Для этого, по словам злоумышленников, женщины должны передать им деньги.

Затем к пенсионеркам домой приехал мужчина, которому они их передали.

Одна женщина отдала мошеннику 10 тысяч гривен, а другая – 870 евро.



Мужчина обманул 2 пенсионерок / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители задержали злоумышленника

К раскрытию преступления привлекли оперативников криминальной полиции, сотрудников оперативно-поискового отдела и других подразделений полиции Львовщины. В тот же день правоохранители установили, что к преступлению причастен 29-летний харьковчанин. Мужчину ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Правоохранители уже сообщили задержанному о подозрении в "мошенничестве". Максимальное наказание, которое ему грозит, – до 3 лет в тюрьме.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к совершению других преступлений.



Задержанному сообщили о подозрении / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины