В почтовом отправлении служебный пес нашел более 500 пачек сигарет. Их контрабандисты спрятали в акустической системе, которую посылали в Великобританию.

Таможенники нашли контрабанду в посылке, которую посылали в Великобританию. В этом им помог служебный пес – лабрадор по имени Джек. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Как Джек нашел контрабандные сигареты

На таможенный пост "Львов-почтовый" поступило отправление, которое направлялось из Украины в Великобританию.

Согласно декларации, отправитель посылал акустическую систему. Однако сотрудники Галицкой таможни решили осмотреть посылку.

На помощь позвали служебного пса – лабрадора Джека.

Именно он и нашел запрещенные для перемещения в другие страны товары.

В акустической системе обнаружили 510 пачек сигарет без акцизных марок.

Сотрудники поста составили протоколы о нарушении таможенных правил за перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля.

Сигареты изъяли, а дело направят в суд.



Пес нашел контрабанду в посылке, которую прислали в Британию / Фото Галицкой таможни

Контрабандисты спрятали в акустической системе 510 пачек сигарет / Фото Галицкой таможни



Контрабанду изъяли / Фото Галицкой таможни