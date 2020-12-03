Вынюхал 500 пачек сигарет: служебный пес помог таможенникам найти контрабанду – фото
В почтовом отправлении служебный пес нашел более 500 пачек сигарет. Их контрабандисты спрятали в акустической системе, которую посылали в Великобританию.
Таможенники нашли контрабанду в посылке, которую посылали в Великобританию. В этом им помог служебный пес – лабрадор по имени Джек. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.
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Как Джек нашел контрабандные сигареты
- На таможенный пост "Львов-почтовый" поступило отправление, которое направлялось из Украины в Великобританию.
- Согласно декларации, отправитель посылал акустическую систему. Однако сотрудники Галицкой таможни решили осмотреть посылку.
- На помощь позвали служебного пса – лабрадора Джека.
- Именно он и нашел запрещенные для перемещения в другие страны товары.
- В акустической системе обнаружили 510 пачек сигарет без акцизных марок.
- Сотрудники поста составили протоколы о нарушении таможенных правил за перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля.
- Сигареты изъяли, а дело направят в суд.
Пес нашел контрабанду в посылке, которую прислали в Британию / Фото Галицкой таможни
Контрабандисты спрятали в акустической системе 510 пачек сигарет / Фото Галицкой таможни
Контрабанду изъяли / Фото Галицкой таможни
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