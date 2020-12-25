Синоптики Львовского Гидрометцентра предполагают, что 26 декабря на Львовщине будет падать небольшой снег. Дороги Львова и области окутает туман и гололедица.

Погоду на Львовщине 26 декабря будет определять тыловая часть циклона над Европейской территорией России. Кое-где во Львове и области будет падать снег. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 26 декабря

Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют, что 26 декабря на Львовщине будет облачно с прояснениями. Кое-где во Львове и области будет падать небольшой снег.

Ночью и утром дороги Львовщины окутает слабый туман и гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Погоду будет определять тыловая часть циклона над Европейской территорией России. В течение дня атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

В течение суток во Львове и области температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптики предполагают, что 26 декабря на дорогах Львовщины будет туман и гололедица. Поэтому пешеходам и водителям нужно быть очень осторожными во время движения. Водители должны включать фары и выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить в случае необходимости. В свою очередь, пешеходам нужно носить нескользкую обувь и переходить дорогу только в отведенных для этого местах.