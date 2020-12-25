Наконец будет падать снег: прогноз погоды во Львове и области на 26 декабря
Синоптики Львовского Гидрометцентра предполагают, что 26 декабря на Львовщине будет падать небольшой снег. Дороги Львова и области окутает туман и гололедица.
Погоду на Львовщине 26 декабря будет определять тыловая часть циклона над Европейской территорией России. Кое-где во Львове и области будет падать снег. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
Интересно Во Львове суд отменил градостроительные условия и ограничения на уже построенный дом: детали
Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 26 декабря
Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют, что 26 декабря на Львовщине будет облачно с прояснениями. Кое-где во Львове и области будет падать небольшой снег.
Ночью и утром дороги Львовщины окутает слабый туман и гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Погоду будет определять тыловая часть циклона над Европейской территорией России. В течение дня атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.
В течение суток во Львове и области температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Поделиться новостью