Выпала из окна общежития: погибшей во Львове студенткой оказалась известная спортсменка

Во Львове 8 июня из окна общежития выпала 17-летняя студентка. К сожалению, девушка умерла. Погибшей оказалась чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас.
Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они расследуют причины и обстоятельства трагедии.
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Во Львове погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингу
Примерно в 6:30 с 7 этажа общежития технико-экономического колледжа "Львовской политехники" выпала второкурсница. Девушка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. К сожалению, она погибла на месте. В пресс-службе университета рассказали, что перед трагедией студентка закрылась в своей комнате изнутри.
В областной федерации пауэрлифтинга рассказали, что погибшей была 17-летняя многократная победительница чемпионатов области, призер чемпионатов Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа Ирина Квас.
Трудно осознать, что произошло, но Ира навсегда останется в наших сердцах! Вечная память!,
– сообщили в ЛОФП.
Краткая биография Ирины Квас
- По информации ZAXID.NET, Ирина Квас была родом из города Яворов. Там она училась в детско-юношеской спортивной школе.
- В 11 лет девушка начала профессионально заниматься спортом.
- Ирина Квас неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу.
- В частности, в 2019 году 15-летняя девушка получила золото чемпионата Украины.
- Она присела со штангой весом 125 килограммов, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу с 130 килограммами.
- Сборная Львовщины, в составе которой была Ирина Квас, в мае 2021 года получила ряд побед на чемпионате Украины по пауэрлифтингу.