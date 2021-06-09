Выпала из окна общежития: погибшей во Львове студенткой оказалась известная спортсменка

9 июня 2021 , 10:53
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Источник:

Львовская областная федерация пауэрлифтинга

Во Львове 8 июня из окна общежития выпала 17-летняя студентка. К сожалению, девушка умерла. Погибшей оказалась чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас.

Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они расследуют причины и обстоятельства трагедии.

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Во Львове погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингу

Примерно в 6:30 с 7 этажа общежития технико-экономического колледжа "Львовской политехники" выпала второкурсница. Девушка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. К сожалению, она погибла на месте. В пресс-службе университета рассказали, что перед трагедией студентка закрылась в своей комнате изнутри.

В областной федерации пауэрлифтинга рассказали, что погибшей была 17-летняя многократная победительница чемпионатов области, призер чемпионатов Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа Ирина Квас.

Трудно осознать, что произошло, но Ира навсегда останется в наших сердцах! Вечная память!,
– сообщили в ЛОФП.

Краткая биография Ирины Квас

  • По информации ZAXID.NET, Ирина Квас была родом из города Яворов. Там она училась в детско-юношеской спортивной школе.
  • В 11 лет девушка начала профессионально заниматься спортом.
  • Ирина Квас неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу.
  • В частности, в 2019 году 15-летняя девушка получила золото чемпионата Украины.
  • Она присела со штангой весом 125 килограммов, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу с 130 килограммами.
  • Сборная Львовщины, в составе которой была Ирина Квас, в мае 2021 года получила ряд побед на чемпионате Украины по пауэрлифтингу.
Автор: Ольга Котів