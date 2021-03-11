Выпил за рулем бутылку водки: в Польше задержали пьяного львовского дальнобойщика – фото
Польские полицейские вблизи Кракова 9 марта задержали пьяного 32-летнего дальнобойщика львовской транспортной компании Overtrans. О странной траектории движения грузовика Volvo с украинскими номерами в полицию сообщили другие водители.
Источник:полиция Малопольского воеводства
Инцидент произошел около полудня на автостраде А4. Водитель выпил бутылку водки прямо во время движения.
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Проверка водителя на алкоголь показала 3,65 промилле
- Польские полицейские около полудня получили несколько сообщений от водителей о том, что на автостраде А4 грузовик Volvo с украинскими номерами движется по странной траектории.
- Водители рассказали, что грузовиком, вероятно, управляет нетрезвый водитель. Не теряя времени, на трассу выехал патруль.
- Правоохранители увидели, что грузовик движется "от полосы к полосе", поэтому его сразу остановили.
- За рулем находился 32-летний украинец.
- Первый тест на алкоголь, который сделали в 12:45, обнаружил 3,46 промилле, что составляет около 1,65 миллиграмма на литр.
- Повторный тест провели в 13:59. Он обнаружил 3,65 промилле.
- Этот результат в 18 раз превышает допустимую норму алкоголя в организме.
- В грузовике полицейские нашли пустую большую бутылку из-под водки.
- Водитель признался, что выпил ее за рулем.
В Польше задержали пьяного львовского дальнобойщика / Фото полиции Малопольского воеводства
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Дальнобойщика оштрафовали
Полицейские допросили водителя 10 марта. Затем польские правоохранители передали дело в суд, который запретил дальнобойщику в течение 6 месяцев управлять транспортными средствами на территории Польши. Также водителя оштрафовали на 6 тысяч злотых, что составляет больше 43 тысяч гривен.
Проверка на алкоголь показала 3,46 промилле / Фото полиции Малопольского воеводства
Водитель выпил бутылку водки за рулем / Фото полиции Малопольского воеводства
Мужчину оштрафовали / Фото полиции Малопольского воеводства
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