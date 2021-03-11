Польские полицейские вблизи Кракова 9 марта задержали пьяного 32-летнего дальнобойщика львовской транспортной компании Overtrans. О странной траектории движения грузовика Volvo с украинскими номерами в полицию сообщили другие водители.

Инцидент произошел около полудня на автостраде А4. Водитель выпил бутылку водки прямо во время движения.

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Проверка водителя на алкоголь показала 3,65 промилле

Польские полицейские около полудня получили несколько сообщений от водителей о том, что на автостраде А4 грузовик Volvo с украинскими номерами движется по странной траектории.

от водителей о том, что на автостраде А4 грузовик Volvo с украинскими номерами движется по странной траектории. Водители рассказали, что грузовиком, вероятно, управляет нетрезвый водитель . Не теряя времени, на трассу выехал патруль.

. Не теряя времени, на трассу выехал патруль. Правоохранители увидели, что грузовик движется "от полосы к полосе" , поэтому его сразу остановили.

, поэтому его сразу остановили. За рулем находился 32-летний украинец .

. Первый тест на алкоголь, который сделали в 12:45, обнаружил 3,46 промилле , что составляет около 1,65 миллиграмма на литр.

, что составляет около 1,65 миллиграмма на литр. Повторный тест провели в 13:59. Он обнаружил 3,65 промилле .

. Этот результат в 18 раз превышает допустимую норму алкоголя в организме.

допустимую норму алкоголя в организме. В грузовике полицейские нашли пустую большую бутылку из-под водки.

Водитель признался, что выпил ее за рулем.



В Польше задержали пьяного львовского дальнобойщика / Фото полиции Малопольского воеводства

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Дальнобойщика оштрафовали

Полицейские допросили водителя 10 марта. Затем польские правоохранители передали дело в суд, который запретил дальнобойщику в течение 6 месяцев управлять транспортными средствами на территории Польши. Также водителя оштрафовали на 6 тысяч злотых, что составляет больше 43 тысяч гривен.



Проверка на алкоголь показала 3,46 промилле / Фото полиции Малопольского воеводства



Водитель выпил бутылку водки за рулем / Фото полиции Малопольского воеводства



Мужчину оштрафовали / Фото полиции Малопольского воеводства