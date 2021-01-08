Во Львове правоохранители сообщили патрульному о подозрении в служебном подлоге. Полицейский выписывал вымышленные протоколы, чтобы улучшить свои показатели работы.

Патрульному грозит ограничение свободы. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Как правоохранитель подделывал протоколы

Правоохранители установили, что с июня по май 2020 года участковый офицер патрульной полиции сознательно внес ложные сведения в 3 процессуальных документа.

Патрульный знал, что местный житель, в отношении которого были выписаны протоколы, не совершал никаких административных правонарушений.

Однако участковый все же внес в документы ложную информацию, чем искусственно увеличил собственные показатели в работе.



Патрульный выписал 3 протокола с ложными данными / Фото Львовской облпрокуратуры

Что грозит полицейскому

Правоохранители сообщили полицейскому о подозрении в служебном подлоге. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Львовской облпрокуратуры