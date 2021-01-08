Выписывал вымышленные протоколы: во Львове патрульному сообщили о подозрении – фото
Во Львове правоохранители сообщили патрульному о подозрении в служебном подлоге. Полицейский выписывал вымышленные протоколы, чтобы улучшить свои показатели работы.
Патрульному грозит ограничение свободы. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Как правоохранитель подделывал протоколы
- Правоохранители установили, что с июня по май 2020 года участковый офицер патрульной полиции сознательно внес ложные сведения в 3 процессуальных документа.
- Патрульный знал, что местный житель, в отношении которого были выписаны протоколы, не совершал никаких административных правонарушений.
- Однако участковый все же внес в документы ложную информацию, чем искусственно увеличил собственные показатели в работе.
Патрульный выписал 3 протокола с ложными данными / Фото Львовской облпрокуратуры
Что грозит полицейскому
Правоохранители сообщили полицейскому о подозрении в служебном подлоге. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Подозреваемому уже избрали меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Львовской облпрокуратуры
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