Вырубили деревья более чем на 2,6 миллиона гривен: следователи сообщили о подозрении "черным" ле
На Львовщине следователи сообщили о подозрении 7 "черным" лесорубам. Злоумышленники незаконно вырубили около 295 деревьев, стоимость которых составляет более 2,6 миллиона гривен.
Источник: Львовская облпрокуратура
Злоумышленникам грозит до 10 лет в тюрьме. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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Как злоумышленники украли лес на 2,6 миллиона гривен
- По данным следствия, схему систематического хищения древесины организовал лесничий.
- К этому он привлек помощника лесничества, 2 мастеров леса и 3 лесников.
- Правоохранители установили, что с марта по октябрь 2020 года злоумышленники совершили 11 незаконных порубок деревьев различных пород – дубов, грабов, сосен, ольх и лип.
- Всего мужчины вырубили 295 деревьев.
- Злоумышленники продавали деревья предпринимателям региона, а те, в свою очередь, обрабатывали их на пилорамах.
- Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 2,6 миллиона гривен.
В преступную группу входили 7 человек / Фото Львовской облпрокуратуры
Что грозит злоумышленникам
Следователи объявили всем 7 злоумышленникам о подозрении в незаконной рубке леса и превышении служебных полномочий. Вскоре суд изберет им меры пресечения.
Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
Злоумышленники вырубили 295 деревьев / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Львовской облпрокуратуры
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