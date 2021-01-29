На Львовщине следователи сообщили о подозрении 7 "черным" лесорубам. Злоумышленники незаконно вырубили около 295 деревьев, стоимость которых составляет более 2,6 миллиона гривен.

Источник: Львовская облпрокуратура

Злоумышленникам грозит до 10 лет в тюрьме. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Как злоумышленники украли лес на 2,6 миллиона гривен

По данным следствия, схему систематического хищения древесины организовал лесничий.

К этому он привлек помощника лесничества, 2 мастеров леса и 3 лесников.

Правоохранители установили, что с марта по октябрь 2020 года злоумышленники совершили 11 незаконных порубок деревьев различных пород – дубов, грабов, сосен, ольх и лип.

Всего мужчины вырубили 295 деревьев.

Злоумышленники продавали деревья предпринимателям региона, а те, в свою очередь, обрабатывали их на пилорамах.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 2,6 миллиона гривен.



В преступную группу входили 7 человек / Фото Львовской облпрокуратуры

Что грозит злоумышленникам

Следователи объявили всем 7 злоумышленникам о подозрении в незаконной рубке леса и превышении служебных полномочий. Вскоре суд изберет им меры пресечения.

Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.



Злоумышленники вырубили 295 деревьев / Фото Львовской облпрокуратуры



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Львовской облпрокуратуры