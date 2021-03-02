Во Львове возле школы №82 2 марта неизвестный мужчина пытался похитить 6-летнюю девочку. Он напал на мать и ребенка, когда они заходили на территорию школы.

Школа №82 расположена на улице Шафарика. По словам завуча образовательного учреждения Тараса Качура, таких ситуаций здесь раньше не случалось.

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Как мужчина пытался похитить ребенка

Мать со своей 6-летней дочерью заходили на территорию школы, когда к ним начал приставать незнакомый мужчина.

Он пытался вырвать ребенка из рук женщины, но, к счастью, ему не удалось этого сделать.

После этого мужчина сбежал, а мать девочки вызвала полицию.

Школьница, которую пытались похитить, после инцидента пошла на уроки. Из школы ее забрал отец.

В полиции пока не комментируют эту ситуацию.

Однако правоохранители рассказали, что действительно получили такой вызов и сейчас они выясняют все обстоятельства происшествия.

Что рассказали в школе

Администрация школы №82 также подтвердила, что утром подозрительный мужчина пытался похитить девочку.

Это было как раз перед уроками, перед входом на территорию школы. Раньше мы этого мужчину здесь не видели, возможно, он какой-то неадекватный,

– рассказал Качур.

Завуч отметил, что раньше такие случаи в школе не случались, ведь на территории образовательного учреждения работает охрана. Однако, учителя и администрация школы просят родителей лично приводить и забирать своих детей из школы.

По состоянию на 13: 00 правоохранители опрашивали свидетелей инцидента возле школы. Правоохранители пока не сообщили, задержали ли мужчину, который пытался похитить 6-летнюю девочку.