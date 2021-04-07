Правоохранители 6 апреля задержали женщину, которая ворвалась в дом пенсионера и ограбила его. Злоумышленница била мужчину куском кирпича по голове, чтобы узнать, где он хранит деньги.

Злоумышленнице грозит до 12 лет в тюрьме. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Интересно В Дрогобыче 15-летние воры-рецидивисты обокрали церковь: фото

Пенсионера били куском кирпича по голове

Правоохранителям около 22:00 позвонил 80-летний житель одного из сел Золочевского района.

Мужчина рассказал, что около часа назад в его дом ворвалась неизвестная женщина.

Она угрожала пенсионеру и требовала деньги.

Сначала мужчина отдал злоумышленнице 600 гривен.

Однако этого ей оказалось недостаточно. Женщина несколько раз ударила пенсионера куском кирпича по голове.

После этого она украла еще 1000 гривен и мобильный телефон и убежала.

На место происшествия немедленно выехали оперативники уголовного розыска, патрульные, следователи, кинолог и сотрудники других служб полиции.



На Львовщине женщина ограбила пенсионера / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Правоохранители установили, что мужчину ограбила 40-летняя жительница района. Ее оперативно разыскали и задержали. Полицейские нашли у женщины вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство за разбой. Если вину задержанной докажут в суде, ей будет грозить от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре злоумышленницы сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.