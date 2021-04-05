Врачи Львовской областной детской больницы "Охматдет" спасли жизни 17-летнему парню, вытянув гвоздь из его легкого. Юноша случайно выстрелил себе в грудь из гвоздезабивного пневматического пистолета.

Парню повезло, что гвоздь пробил лишь легкое – он едва не попал в аорту. Тогда врачи бы не успели спасти подростка.

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Парень случайно выстрелил себе в грудь

Медики рассказали, что 17-летний парень любит мастерить.

В субботу, 3 апреля, он прибивал дощечки во дворе своего дома.

Закончив работу, подросток собрал инструменты и пошел заносить их домой.

Однако юноша споткнулся и упал.

Пневматический пистолет для забивания гвоздей выстрелил прямо в грудь парню.

Юноша начал задыхаться, и ему вызвали скорую, которая отвезла его в львовский "Охматдет".



Парень выстрелил себе гвоздем в грудь / Фото "Охматдет"

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Юноша был в тяжелом состоянии

Состояние парня было тяжелое из-за дыхательной недостаточности. Уюноши была выраженная одышка и боли в левой половине грудной клетки. Во время осмотра дежурный врач понял, что легкое парня пробил гвоздь. Из-за этого у пациента развился левосторонний пневмоторакс – воздух попал в грудную клетку, сдавил левое легкое и смещал сердце вправо.

На серии рентген-снимков медики увидели гвоздь в левом легком. По словам детского хирурга "Охматдета" Николая Никиты, ситуация была очень опасной, ведь до аорты было нескольких миллиметров.

Если бы гвоздь пробил аорту, мы бы его уже не успели спасти, учитывая, что доехать из района во Львов так быстро невозможно. Но этому парню буквально повезло – гвоздь пробил легкое. У нас было еще время на спасение,

– рассказал врач.



Гвоздь едва не пробил аорту / Фото "Охматдет"

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Подростку срочно сделали операцию

После рентгена медики срочно отвезли парня в операционную. Детский торакальный хирург "Охматдета" Олег Ленив рассказал, что во время операции медики применили новейшую современную методику лечения – торакоскопию.

"Мы достали гвоздь без разрезов, локализация гвоздя это позволяла", – добавил Ленив.

Сейчас парень чувствует себя лучше. Он уверенно идет на поправку. Медики отмечают, что нужно еще несколько дней, чтобы рана в легком зажила окончательно. 5 апреля ему снимут один дренаж, а через несколько дней – другой.

В операционной работали детские хирурги Роман Ковальский, Олег Ленив, Александр Колодий и Николай Микита, анестезиологическое сопровождение – Андрей Галян.



Врачи спасли парня / Фото "Охматдет"



Вскоре юноша полностью выздоровеет / Фото "Охматдет"