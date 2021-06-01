Инцидент произошел в конце февраля 2020 года. Оба мужчины во время ссоры были пьяными.
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Мужчина застрелил собственного сына
- В конце февраля 2020 года 61-летний житель села Залесье убил собственного 34-летнего сына.
- Между пьяными мужчинами в тот день возник конфликт.
- Во время ссоры обвиняемый схватил охотничье ружье и выстрелил сыну в грудь.
- Он получил тяжелое ранение. В результате мужчина вскоре скончался на месте происшествия.
Суд вынес отцу приговор
Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве собственного сына. Сейчас следователи уже завершили проводить расследование.
В конце состоялось судебное заседание по этому резонансному делу. Суд поддержал обоснованную позицию прокуроров. Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание – 7 лет и 3 месяца в тюрьме