Выстрелил в грудь из ружья: на Львовщине суд наказал отца за убийство собственного сына

На Львовщине суд вынес приговор отцу, который убил собственного сына. Он во время ссоры выстрелил мужчине в грудь из охотничьего ружья.

Инцидент произошел в конце февраля 2020 года. Оба мужчины во время ссоры были пьяными.

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Мужчина застрелил собственного сына

В конце февраля 2020 года 61-летний житель села Залесье убил собственного 34-летнего сына.

Между пьяными мужчинами в тот день возник конфликт.

Во время ссоры обвиняемый схватил охотничье ружье и выстрелил сыну в грудь.

Он получил тяжелое ранение. В результате мужчина вскоре скончался на месте происшествия.

Суд вынес отцу приговор

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве собственного сына. Сейчас следователи уже завершили проводить расследование.

В конце состоялось судебное заседание по этому резонансному делу. Суд поддержал обоснованную позицию прокуроров. Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание – 7 лет и 3 месяца в тюрьме