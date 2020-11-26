Во Львове задержали контрабандиста, который вывозил в Россию и страны ЕС культурные ценности. Мужчина искал заказчиков через интернет, а вещи передавал по почте.

Одну из посылок, которые прислал мужчина, изъяли пограничники во время контроля. Злоумышленнику уже объявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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Как мужчина продавал культурные ценности

Львовянин длительное время отправлял в Россию и страны ЕС вещи, которые представляют культурную ценность.

Он отправлял посылки с помощью международных почтовых отправлений, скрывая контрабанду среди других вещей.

Львовянин искал покупателей через интернет на специализированных сайтах.

В сентябре 2020 года пограничники во время проведения таможенного контроля изъяли одну из посылок, которые отправил мужчина.

Мужчина вывозил культурные ценности в Россию и ЕС / Фото Госпогранслужбы

Что грозит контрабандисту

Правоохранители объявили львовянину о подозрении в контрабанде. Максимальное наказание, которое грозит мужчине за вывоз культурных ценностей, – от 3 до 7 лет за решеткой.

Контрабандисту уже избрали меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Контрабандисту грозит до 7 лет за решеткой / Фото Госпогранслужбы

Досудебное расследование продолжается / Фото Госпогранслужбы