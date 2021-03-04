Взял 365 тысяч гривен "отката": чиновник ЛОГА вышел из-под стражи под залог
Галицкий районный суд Львова отстранил от должности заместителя руководителя управления капитального строительства ЛОГА Павла Тереха и назначил ему сумму залога. Залог за чиновника, которого задержали на взятке, внесли сразу – в день судебного заседания.
Источник:"Наші гроші. Львів"
Чиновника задержали 23 февраля во время получения 365 тысяч гривен взятки. По информации следствия, он требовал "откат" за заключенный ранее договор на строительство амбулатории семейной медицины в одном из районов Львовщины.
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Как задержали чиновника ЛОГА
- По информации полиции, чиновник поспособствовал победе предприятия во время проведения тендера на строительные работы.
- Он привлек к делу своего предпринимателя, который выдавал фиктивные счета-фактуры о покупке у него товаров на сумму "отката".
- Следователи просили назначить должностному лицу залог на сумму взятки – 365 тысяч гривен.
- Однако, по мнению суда, следователь должным образом не обосновал размер залога.
- Поэтому судья назначил чиновнику залог на сумму 227 тысяч гривен.
- По информации Галицкого райсуда, залог внесли в тот же день.
- Однако из-под стражи чиновника освободили 26 февраля.
- Ему запретили общаться со свидетелями по делу, в том числе с 2 работниками Управления капитального строительства ЛОГА.
- Чиновника отстранили от должности на 2 месяца.
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Коротко о программе по строительству семейных амбулаторий
В Украине реализуют Программу по строительству семейных амбулаторий. На Львовщине планировали построить 43 амбулатории общей практики семейной медицины по унифицированным современным проектам. Реализация программы началась летом 2018 года. На это в бюджете Львовщины предусмотрели почти 400 миллионов гривен.
"Откат" Тереха не был первым в течение реализации программы. В 2020 году правоохранители задержали бывшего исполняющего обязанности начальника УКБ ЛОГА Олега Пелеха и его подчиненного. Они, вероятно, присвоили 2,8 миллиона гривен. В январе 2021 года должностному лицу и его подчиненным объявили подозрение в присвоении бюджетных средств во время строительства.
Коротко о Павле Терехе
- Павел Терех баллотировался на местных выборах во Львовский горсовет от партии "Слуга Народа".
- Согласно его декларации за 2019 год, чиновник имеет на счетах 5 тысяч евро и 8 тысяч долларов. Также он является владельцем дома в Брюховичах площадью 283 квадратных метра.
- В 2020 году чиновник получил 43 тысячи гривен зарплаты в ГП "Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого" и 29 тысяч гривен за работу в департаментах ЛОГА.
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