Галицкий районный суд Львова отстранил от должности заместителя руководителя управления капитального строительства ЛОГА Павла Тереха и назначил ему сумму залога. Залог за чиновника, которого задержали на взятке, внесли сразу – в день судебного заседания.

Чиновника задержали 23 февраля во время получения 365 тысяч гривен взятки. По информации следствия, он требовал "откат" за заключенный ранее договор на строительство амбулатории семейной медицины в одном из районов Львовщины.

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Как задержали чиновника ЛОГА

По информации полиции, чиновник поспособствовал победе предприятия во время проведения тендера на строительные работы.

Он привлек к делу своего предпринимателя, который выдавал фиктивные счета-фактуры о покупке у него товаров на сумму "отката".

Следователи просили назначить должностному лицу залог на сумму взятки – 365 тысяч гривен.

Однако, по мнению суда, следователь должным образом не обосновал размер залога.

Поэтому судья назначил чиновнику залог на сумму 227 тысяч гривен.

По информации Галицкого райсуда, залог внесли в тот же день.

Однако из-под стражи чиновника освободили 26 февраля.

Ему запретили общаться со свидетелями по делу, в том числе с 2 работниками Управления капитального строительства ЛОГА.

Чиновника отстранили от должности на 2 месяца.

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Коротко о программе по строительству семейных амбулаторий

В Украине реализуют Программу по строительству семейных амбулаторий. На Львовщине планировали построить 43 амбулатории общей практики семейной медицины по унифицированным современным проектам. Реализация программы началась летом 2018 года. На это в бюджете Львовщины предусмотрели почти 400 миллионов гривен.

"Откат" Тереха не был первым в течение реализации программы. В 2020 году правоохранители задержали бывшего исполняющего обязанности начальника УКБ ЛОГА Олега Пелеха и его подчиненного. Они, вероятно, присвоили 2,8 миллиона гривен. В январе 2021 года должностному лицу и его подчиненным объявили подозрение в присвоении бюджетных средств во время строительства.

Коротко о Павле Терехе