Взял 70 тысяч гривен взятки: на Львовщине задержали руководителя лесхоза – фото
На Львовщине 27 января правоохранители задержали руководителя одного из лесных хозяйств. Чиновник требовал 70 тысяч гривен взятки за содействие в беспрепятственном отпуске древесины.
Источник: Нацполиция
Чиновника задержали сразу после того, как он взял взятку. Вскоре злоумышленнику объявят о подозрении.
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Как задержали руководителя лесного хозяйства
- На Львовщине правоохранители разоблачили преступную схему вымогательства денег у предпринимателей региона, которые специализируются на обработке древесины. К ее организации причастен руководитель лесхоза.
- Чиновник требовал 70 тысяч гривен взятки за беспрепятственный отпуск леса.
- Правоохранители 27 января задержали руководителя лесхоза сразу после того, как он получил очередной транш в размере 42 тысяч гривен.
- Ранее полицейские задокументировали 2 факта взяточничества чиновника – в целом он получил от предпринимателей 28 тысяч гривен.
На Львовщине задержали руководителя лесхоза / Фото Нацполиции
Что грозит чиновнику
Вскоре должностному лицу объявят о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Чиновник требовал 70 тысяч гривен взятки / Фото Нацполиции
Злоумышленнику грозит до 10 лет за решеткой / Фото Нацполиции
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Нацполиции
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