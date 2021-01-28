На Львовщине 27 января правоохранители задержали руководителя одного из лесных хозяйств. Чиновник требовал 70 тысяч гривен взятки за содействие в беспрепятственном отпуске древесины.

Источник: Нацполиция

Чиновника задержали сразу после того, как он взял взятку. Вскоре злоумышленнику объявят о подозрении.

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Как задержали руководителя лесного хозяйства

На Львовщине правоохранители разоблачили преступную схему вымогательства денег у предпринимателей региона, которые специализируются на обработке древесины. К ее организации причастен руководитель лесхоза.

Чиновник требовал 70 тысяч гривен взятки за беспрепятственный отпуск леса.

Правоохранители 27 января задержали руководителя лесхоза сразу после того, как он получил очередной транш в размере 42 тысяч гривен.

Ранее полицейские задокументировали 2 факта взяточничества чиновника – в целом он получил от предпринимателей 28 тысяч гривен.



На Львовщине задержали руководителя лесхоза / Фото Нацполиции

Что грозит чиновнику

Вскоре должностному лицу объявят о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Чиновник требовал 70 тысяч гривен взятки / Фото Нацполиции



Злоумышленнику грозит до 10 лет за решеткой / Фото Нацполиции



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Нацполиции