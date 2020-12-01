На пункте пропуска "Яворов" таможенника поймали на взятке. Мужчина систематически требовал тысячу гривен взятки с человека за "несоздание препятствий" в таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией.

Таможенник систематически требовал взятки за пропуск авто с иностранной регистрацией. Операцию проводили работники внутренней безопасности таможни, ГБР и СБУ. Об этом сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Как таможенник брал взятку

Таможенника задержали с поличным на пункте пропуска "Яворов".

Мужчина взял 1000 гривен взятки. За эти деньги он пообещал "не создавать искусственных препятствий в таможенном оформлении транспортных средств".

Таможенника подозревают в систематическом взяточничестве. Он брал по тысяче гривен с каждого человека, который ввозил авто с иностранной регистрацией на территорию Украины.

Сейчас инспектора отстранили от должности и задержали.

Преступление, которое совершил мужчина, задокументировали, а взятку изъяли.

Руководство таможни назначило проверку.

Правоохранители провели обыски в доме таможенника и в помещении таможенного поста "Яворов".

После объявления злоумышленнику о подозрении суд изберет ему меру пресечения.

Что грозит злоумышленнику

Вскоре мужчине объявят подозрение во взяточничестве в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают причастность других людей к этому преступлению.



Таможенника задержали с поличным / Фото Галицкой таможни



Таможенника задержали с поличным / Фото Галицкой таможни