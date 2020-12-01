Тысяча гривен с машины: в пункте пропуска "Яворов" таможенника поймали на взятке – фото
На пункте пропуска "Яворов" таможенника поймали на взятке. Мужчина систематически требовал тысячу гривен взятки с человека за "несоздание препятствий" в таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией.
Таможенник систематически требовал взятки за пропуск авто с иностранной регистрацией. Операцию проводили работники внутренней безопасности таможни, ГБР и СБУ. Об этом сообщила пресс-служба Галицкой таможни.
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Как таможенник брал взятку
- Таможенника задержали с поличным на пункте пропуска "Яворов".
- Мужчина взял 1000 гривен взятки. За эти деньги он пообещал "не создавать искусственных препятствий в таможенном оформлении транспортных средств".
- Таможенника подозревают в систематическом взяточничестве. Он брал по тысяче гривен с каждого человека, который ввозил авто с иностранной регистрацией на территорию Украины.
- Сейчас инспектора отстранили от должности и задержали.
- Преступление, которое совершил мужчина, задокументировали, а взятку изъяли.
- Руководство таможни назначило проверку.
- Правоохранители провели обыски в доме таможенника и в помещении таможенного поста "Яворов".
- После объявления злоумышленнику о подозрении суд изберет ему меру пресечения.
Что грозит злоумышленнику
Вскоре мужчине объявят подозрение во взяточничестве в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают причастность других людей к этому преступлению.
Таможенника задержали с поличным / Фото Галицкой таможни
Таможенника задержали с поличным / Фото Галицкой таможни
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