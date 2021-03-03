Правоохранители 1 марта завершили досудебное расследование в отношении чиновника Госводагентства, которого подозревали в получении взятки. По информации следствия, он взял 20 тысяч гривен за содействие в заключении договоров о поставках товаров.

Чиновника задержали в одном из львовских кафе во время получения части взятки. Правоохранители направили дело на рассмотрение суда.

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Как правоохранители задержали чиновника Госводагентства

Правоохранители установили, что 39-летний уроженец Крыма, который сейчас проживает в одном из сел Львовщины, работая заместителем начальника одного из управлений Госводагентства, 28 декабря 2020 года и 4 января 2021 года получил от заместителя директора одного из предприятий взятку.

Чиновник обещал посодействовать в заключении договоров о поставках товаров между управлением и предприятием за 20 тысяч гривен.

Правоохранители разоблачили чиновника в одном из львовских кафе во время получения второй части взятки на сумму 10 тысяч гривен.

Все деньги изъяли.

Что грозит чиновнику

Следователи 5 января сообщили чиновнику о подозрении в "принятии предложения или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Правоохранители 1 марта завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда.

Если вину чиновника докажут в суде, ему грозит наказание – от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и конфискацией имущества.