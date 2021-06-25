Злоумышленника разоблачили оперативники Управления противодействия киберпреступности и следователи Львовского райуправления милиции. Мужчине уже сообщили о подозрении.
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Мужчина оформил 25 кредитов на имя знакомой
- Правоохранители установили, что 25-летний житель Львовщины вошел в доверие к своей бывшей коллеги и получил доступ к ее мобильному телефону.
- После этого он сменил пароль онлайн-банкинга и финансовій номер знакомой.
- Тогда, имея доступ к паспортным данным женщины, он оформил на ее имя 25 онлайн-кредитов в различных микрофинансовых учреждениях.
- Таким образом, мужчина незаконно получил 38,5 тысячи гривен.
- Вскоре женщина узнала, что на ее имя заключили кредитные договоры.
- После этого владелица счета обратилась за помощью к правоохранителям.
Злоумышленнику грозит тюрьма
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по 3 статьям уголовного кодекса:
- "Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи";
- "Нарушение неприкосновенности частной жизни";
- "Мошенничество".
Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Правоохранители проводят досудебное расследование.
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