Злоумышленника разоблачили оперативники Управления противодействия киберпреступности и следователи Львовского райуправления милиции. Мужчине уже сообщили о подозрении.

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Мужчина оформил 25 кредитов на имя знакомой

Правоохранители установили, что 25-летний житель Львовщины вошел в доверие к своей бывшей коллеги и получил доступ к ее мобильному телефону.

После этого он сменил пароль онлайн-банкинга и финансовій номер знакомой.

Тогда, имея доступ к паспортным данным женщины, он оформил на ее имя 25 онлайн-кредитов в различных микрофинансовых учреждениях.

Таким образом, мужчина незаконно получил 38,5 тысячи гривен.

Вскоре женщина узнала, что на ее имя заключили кредитные договоры.

После этого владелица счета обратилась за помощью к правоохранителям.

Злоумышленнику грозит тюрьма

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по 3 статьям уголовного кодекса:

"Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи";

"Нарушение неприкосновенности частной жизни";

"Мошенничество".

Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Правоохранители проводят досудебное расследование.

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