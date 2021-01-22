Взяла 500 долларов взятки: во Львове задержали директора коммунального предприятия ЛГС – фото
Во Львове 21 января правоохранители задержали на взятке директора ЛКП "Архитектурно-строительный надзор" Наталью Юзич. Чиновница требовала 500 долларов за узаконивание самовольно реконструированных зданий в центре Львова.
Юзич вскоре объявят о подозрении в получении неправомерной выгоды. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
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Как задержали чиновницу ЛКП "Архитектурно-строительный надзор"
- Львовские правоохранители разоблачили коррупционную схему легализации самовольно реконструированных зданий в городе.
- Ее организовала руководитель ЛКП "Архитектурно-строительный надзор", которое является одним из структурных подразделений Львовского горсовета.
- По информации Нацполиции, за беспрепятственное оформление документов на самовольно реконструированные здания в центре Львове чиновница требовала 500 долларов взятки.
- Правоохранители 21 января задержали директора предприятия сразу после получения денег.
Чиновницу задержали сразу после того, как она взяла 500 долларов взятки / Фото Нацполиции
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Что говорят во Львовском горсовете
Пресс-служба Львовского горсовета первой сообщила, что директора ЛКП "Архитектурно-строительный надзор" задержали на взятке. Мэрия надеется на объективное расследование. На время проведения следственных действий чиновницу отстранят от работы.
Львовский городской совет будет максимально содействовать в расследовании. Также для мэрии важно, чтобы виновные были наказаны и в случае установления факта получения неправомерной выгоды был соответствующий приговор суда,
– сообщили в ЛГС.
Что грозит чиновнице
Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении злоумышленнице о подозрении в получении неправомерной выгоды. Чиновнице, если ее вину докажут в суде, грозит наказание – от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Следователи продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Нацполиции
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