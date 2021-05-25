Взяли 2000 долларов взятки у подозреваемого: ГБР задержало во Львове 2 полицейских-криминалистов

25 мая 2021 , 08:28
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Источник:

Государственное бюро расследований

Сотрудники ГБР задержали во Львове заместителя начальника отдела криминальной полиции и его подчиненного во время получения взятки. Они взяли у подозреваемого 2 тысячи долларов и обещали повлиять на прокурора относительно его приговора.

Правоохранителям грозит до 10 лет в тюрьме. Досудебное расследование продолжается.

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Полицейских задержали на взятке

  • Сотрудники ГБР задержали во время получения взятки заместителя начальника отдела криминальной полиции и оперуполномоченного этого же отдела Управления полиции ГУ НП Львовской области.
  • Следователи установили, что полицейские вымогали 2 тысячи долларов у подозреваемого.
  • За эти деньги они обещали не передавать следствию дополнительные материалы по делу о кражах.
  • Также задержанные обещали повлиять на прокурора, чтобы подозреваемый получил приговор без лишения свободы.


Полицейских задержали на взятке / Фото ГБР

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Досудебное расследование продолжается

Следователи открыли уголовное производство за "вымогательство и получение неправомерной выгоды". Если вину задержанных докажут в суде, им будет грозить до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре полицейским сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.


Они взяли у подозреваемого 2000 долларов / Фото ГБР


Полицейским грозит тюрьма / Фото ГБР


Следователи продолжают проводить расследование / Фото ГБР

Автор: Ольга Котів