Во Львове 19 февраля на Мемориале памяти Героев Небесной Сотни состоялась тихая акция "Ангелы памяти" и торжественная церемония поднятия флага Украины. Накануне акции ученики львовских школ смастерили бумажных ангелов, которых сегодня развесили на Мемориале.

К акции присоединились школьники, педагоги, военные, семьи Героев Небесной Сотни, представители власти и все неравнодушные. На этой неделе во Львове по случаю Дня Героев Небесной Сотни будут проводить немало мероприятий.

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Как происходило чествование памяти Героев Небесной Сотни

На мероприятии присутствовал мэр Львова Андрей Садовый. Он рассказал, что ангелов, которых развесили на Мемориале возле каждого Героя, сделали дети. По словам городского главы, если вглядываться в фото Героев Небесной Сотни, можно увидеть "открытый взгляд и большую любовь к жизни".

Думаю, никто из наших Героев не готовил себя к этому героическому поступку, который они сделали. Они просто в один день, один момент почувствовали этот призыв, голым нервом почувствовали несправедливость, и ушли, взяв на себя пули. Пули, которые были назначены, возможно, и для кого-то из нас здесь присутствующих,

– добавил Садовый

Мэр рассказал, что часто спрашивает себя, есть ли какие-то аналоги в украинской истории событиям, которые происходили во время Революции Достоинства.

"Мне вспоминается история наших Героев Крут, которые беззащитными шли и защищали страну. Сегодня очень важно это помнить. Если мы будем помнить эти страницы нашей истории, надеемся, что она не повторится", – отметил мэр.

Мэр дал совет чиновникам и депутатам

Мэр рассказал, что почтить память Героев Небесной Сотни пришли "много людей, которые принимают решения" – депутаты, главы комиссий и фракций, руководители СБУ, прокуратуры, полиции. Садовый посоветовал им, в моменты, когда они колеблются, какое решение следует принять, прийти на Мемориал памяти Героев Небесной Сотни.

Посмотрите на этот прекрасный вид нашего города, подумайте о людях, которые здесь живут, и посмотрите в глаза наших Героев. И подумайте, какое бы решение они рекомендовали вам принимать,

– подытожил мэр.

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Что символизирует акция "Ангелы памяти"

Ежегодно украинцы во всем мире создают тысячи ангелов из белой бумаги. Они символизируют погибших за Украину и нашу общую память и веру в победу света над тьмой.

В 2021 году Львов не стал исключением. Ученики львовских школ во время тематических уроков вырезали бумажных ангелов, которых 19 февраля развесили на Мемориале памяти Героев Небесной Сотни.

"В школах у детей были уроки, во время которых рассказывали о Революции Достоинства и вырезали бумажных ангелов. Хочу пригласить всех, у кого есть ангелочки и кто еще не успел их развесить, сделать это, чтобы отдать дань уважения нашим Героям", – отметила руководитель Музея Достоинства во Львове, дочь погибшего Героя Небесной Сотни Андриана Дигдалович.

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Как состоялось торжественное поднятие флага Украины

После тихой акции "Ангелы памяти" состоялась традиционная для Львова церемония поднятия Государственного флага Украины и исполнения Государственного гимна. Флаг поднимали курсанты Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

Также на Мемориале памяти Героев Небесной Сотни состоялась панихида и церемония зажжения свечей. Молитву возглавил епископ-помощник Львовской архиепархии УГКЦ, владыка Владимир (Груца).

"Наши Герои могли иметь также очень много причин, чтобы не идти на Майдан. Легко было найти причину, чтобы сказать, что кто-то другой может пойдет, а может мы позже пойдем. Но нет, они это сделали. Сделали для нас", – отметил епископ.



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