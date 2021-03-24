Оперативники СБУ 24 марта посетили с обыском главный офис "Львовгаза", расположенного на улице Золотой. По словам председателя ЛОГА Максима Козицкого, обыск провели из-за вероятных коррупционных злоупотреблений должностных лиц компании.

По информации ZAXID.NET, в пресс-службе "Львовгаза" подтвердили информацию об обысках в главном офисе. Однако в компании не знают, почему их провели.

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Обыск провели из-за вероятного взяточничества чиновников

Председатель ЛОГА Максим Козицкий рассказал, что СБУ проводит обыск в главном офисе "Львовгаза" из-за коррупционных злоупотреблений должностных лиц компании, которые требовали взятки у абонентов.

Оперативные сотрудники областного управления СБУ и прокуроры Львовской областной прокуратуры разоблачили масштабный механизм злоупотребления должностных лиц АО "Львовгаз". В частности, они умышленно обвиняли абонентов в нелегальном использовании газа. Даже если такого факта не было,

– заявил Козицкий.

Председатель ЛОГА добавил, что сотрудники отдела экономической безопасности "Львовгаза" требовали взятки у абонентов, которые несанкционированно отбирали газ из распределительной сети. За деньги чиновники обещали "не предпринимать никаких мер".

"Сейчас задержали одного из фигурантов схемы на взятке в 130 тысяч гривен. Продолжаются следственные действия", – добавил Козицкий.

Чиновники "Львовгаза" финансировали ОПЗЖ

По словам Козицкого, правоохранители установили, что взятки чиновников "Львовгаза" частично направлялись на финансирование политической деятельности 2 партий на Львовщине.

Также оперативные сотрудники СБУ и прокуроры установили, что полученные средства от противозаконных действий частично направлялись на финансирование политической деятельности на Львовщине одной "суперпатриотичной" партии и ОПЗЖ,

– подытожил председатель ЛОГА.

Козицкий добавил, что сейчас правоохранители проверяют причастность к коррупционным действиям других руководителей и должностных лиц АО "Львовгаз".

Интересно! Сотрудники СБУ начали обыск в офисе "Львовгаза" около 14:00. Вооруженные силовики проверяют здание, где работает руководство компании, цехи и помещения, где хранится оборудование. Обыски проводят у топ-менеджеров "Львовгаза", в частности у технического директора Александра Ганжи.