Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрении. Правоохранители продолжают проводить расследование.
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Мужчины брали взятки с владельцев "евроблях"
- По информации следствия, злоумышленники требовали у мужчины взятку для таможенного инспектора.
- За деньги тот внес бы фиктивные сведения в базу данных таможни, чтобы владелец машины на еврономерах избежал штрафа за нарушение транзита.
- Экс-полицейские просили у таможенника внести данные о выезде "евробляхи" за пределы Украины в Польшу, которого фактически не было.
- Владелец "евробляхи" должен был дать за такие услуги 1 300 долларов.
- Злоумышленников задержали 19 мая в Брюховичах после получения второй части взятки – 900 долларов.
- По информации ZAXID.NET, пресс-секретарь СБУ Львовщины Роксолана Яворская рассказала, что правоохранители разоблачили причастность к этой схеме работника таможенного поста "Краковец", которому посредники и должны были передать деньги.
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Правоохранители проводят расследование
Правоохранители открыли уголовное производство за "предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Вскоре посредникам сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.
Сейчас следователи проводят обыски на таможенном посту и по месту жительства злоумышленников. Также правоохранители проверяют причастность других работников таможни к этой схеме.