Брали взятки с владельцев "евроблях": СБУ разоблачила таможенника и 2 экс-полицейских – фото

08:01

Сотрудники СБУ задержали таможенника и 2 экс-правоохранителей. Полицейские брали взятки с владельцев "евроблях" и передавали на таможенный пост "Краковец". За деньги таможенник вносил ложные сведения, чтобы водитель мог избежать штрафа.