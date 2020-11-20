Взламывал страницы и воровал пароли: во Львове сообщили о подозрении хакеру
Во Львове 19 ноября следователи сообщили о подозрении 30-летнему львовянину, который взломал учетные записи более 1,5 тысячи пользователей сети. Мужчина продавал пароли и логины на одном из хакерских сайтов.
Мужчина взламывал учетные записи с помощью вредоносного программного обеспечения. Ему сообщили о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
Читайте также В Киеве хакеры "переписали" здание на другого владельца
Как мужчина взламывал страницы пользователей сети
- 30-летний львовянин занимался несанкционированным вмешательством в работу компьютеров через интернет.
- Он с помощью вредоносного программного обеспечения осуществлял кибератаки.
- Так, мужчина взломал более 1,5 тысячи учетных записей.
- Он сделал базу данных с логинами и паролями пользователей сети и выставил ее на продажу на одном из хакерских ресурсов.
- Во время обысков правоохранители нашли компьютерную технику, сетевое оборудование, флешки, на которых зафиксированы электронные следы преступления, и другие вещественные доказательства. Все эти вещи изъяли.
Что грозит злоумышленнику
Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении:
- в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров;
- создании и сбыте вредоносного программного обеспечения;
- несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – до 3 лет за решеткой.
Досудебное расследование завершено. Правоохранители направили обвинительный акт на рассмотрение суда.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter