Во Львове 19 ноября следователи сообщили о подозрении 30-летнему львовянину, который взломал учетные записи более 1,5 тысячи пользователей сети. Мужчина продавал пароли и логины на одном из хакерских сайтов.

Мужчина взламывал учетные записи с помощью вредоносного программного обеспечения. Ему сообщили о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина взламывал страницы пользователей сети

30-летний львовянин занимался несанкционированным вмешательством в работу компьютеров через интернет.

Он с помощью вредоносного программного обеспечения осуществлял кибератаки.

Так, мужчина взломал более 1,5 тысячи учетных записей.

Он сделал базу данных с логинами и паролями пользователей сети и выставил ее на продажу на одном из хакерских ресурсов.

Во время обысков правоохранители нашли компьютерную технику, сетевое оборудование, флешки, на которых зафиксированы электронные следы преступления, и другие вещественные доказательства. Все эти вещи изъяли.

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении:

в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров;

создании и сбыте вредоносного программного обеспечения;

несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – до 3 лет за решеткой.

Досудебное расследование завершено. Правоохранители направили обвинительный акт на рассмотрение суда.