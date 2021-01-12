Взорвались газовые баллоны: на Львовщине дом сгорел дотла – фото
В Сколевском районе Львовщины 11 января произошел уничтожающий пожар. В результате взрыва газовых баллонов хозяйственная постройка сгорела дотла, а ее владелица получила ожоги.
Пожар произошел около 7:03 в селе Коростив. Сейчас точную причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Около 7:03 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в селе Коростив в деревянной хозяйственной постройке.
- На место вызова немедленно отправились спасатели. На момент прибытия пожарных здание уже охватил огонь.
- Спасатели немедленно начали тушить пожар.
- Чрезвычайники узнали, что в здании взорвались 2 газовых баллона.
- Во время разведки пожара спасатели нашли в комнате еще 2 газовых баллона, которые в любой момент могли взорваться.
- Чрезвычайники вынесли их из горящего здания в безопасное место.
- В 7:54 пожар удалось локализовать, а в 8:30 – полностью потушить.
- К ликвидации пожара привлекли 2 единицы спецтехники и 10 чрезвычайников.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины
Что пострадало в результате пожара
В результате пожара 83-летняя хозяйка дома получила ожоги правой и левой голеней и правого бедра. Женщину в состоянии средней тяжести увезли в Сколивскую центральную районную больницу.
Огонь уничтожил крышу, перекрытие, стены, вещи и 3 тонны сена. Чрезвычайникам удалось спасти 2 здания, расположенные рядом. Точные причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
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