О вероятной причине пожара в многоэтажке рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Этой же версии придерживаются правоохранители и ГСЧС.

К теме В доме нет ни воды, ни газа, – Садовый о масштабном пожаре на Выговского во Львове

Сейчас эксперты устанавливают точную причину пожара

В понедельник, 10 мая, на улице Выговского случился масштабный пожар в 9-этажке. Возгорание возникло в квартире на 2 этаже дома. В этом доме проживали 3 ребят, которые работали курьерами. На месте возгорания нашли обгоревшую сумку курьерской доставки Glovo.

Трое ребят, проживавших в квартире, работали в службе доставки. Они поставили на зарядку электросамокат. И с того начались все проблемы,

– рассказал Садовый.

Эту информацию подтвердил и один из жильцов этого дома.

"Вот есть версия, что рванула какая-то литий-ионная батарея. Был взрыв, потому что рамы повыбивало и там, и там. Я слышал взрыв, хоть и живу на 5 этаже", – отметил мужчина.

Однако это неофициальная версия. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая пока не озвучила своего заключения.

Однако эксперты рассказали, что возгорание, которое случилось в квартире на улице Выговского, действительно является характерным для литий-ионных аккумуляторов, которые устанавливают на электрические самокаты и велосипеды.

Интересно Пожар во Львове возле мотозавода: людей снимали вышкой с 9 этажа – фото, видео

Коротко о пожаре в многоэтажке на Выговского

Масштабный пожар в многоэтажке на Выговского начался с возгорания, которое возникло в квартире на 2 этаже.

В результате инцидента помещение обгорело полностью. Огонь уничтожил вещи на площади 60 квадратных метров.

Пламя быстро распространилось со второго на третий этаж дома, ведь на эвакуационной клетке было множество вещей жильцов.

Весь подъезд заполнил дым, поэтому спасатели эвакуировали многих людей через балконы.

Жить в доме не запретили, однако сейчас там прекратили подачу электричества, воды и газа.

Интересно! После пожара, который произошел на улице Выговского, в ЛГС пообещали провести проверку во львовских жилых домах – обследовать лестничные и эвакуационные площадки.