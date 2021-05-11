О вероятной причине пожара в многоэтажке рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Этой же версии придерживаются правоохранители и ГСЧС.
К теме В доме нет ни воды, ни газа, – Садовый о масштабном пожаре на Выговского во Львове
Сейчас эксперты устанавливают точную причину пожара
В понедельник, 10 мая, на улице Выговского случился масштабный пожар в 9-этажке. Возгорание возникло в квартире на 2 этаже дома. В этом доме проживали 3 ребят, которые работали курьерами. На месте возгорания нашли обгоревшую сумку курьерской доставки Glovo.
Трое ребят, проживавших в квартире, работали в службе доставки. Они поставили на зарядку электросамокат. И с того начались все проблемы,
– рассказал Садовый.
Эту информацию подтвердил и один из жильцов этого дома.
"Вот есть версия, что рванула какая-то литий-ионная батарея. Был взрыв, потому что рамы повыбивало и там, и там. Я слышал взрыв, хоть и живу на 5 этаже", – отметил мужчина.
Однако это неофициальная версия. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая пока не озвучила своего заключения.
Однако эксперты рассказали, что возгорание, которое случилось в квартире на улице Выговского, действительно является характерным для литий-ионных аккумуляторов, которые устанавливают на электрические самокаты и велосипеды.
Интересно Пожар во Львове возле мотозавода: людей снимали вышкой с 9 этажа – фото, видео
Коротко о пожаре в многоэтажке на Выговского
- Масштабный пожар в многоэтажке на Выговского начался с возгорания, которое возникло в квартире на 2 этаже.
- В результате инцидента помещение обгорело полностью. Огонь уничтожил вещи на площади 60 квадратных метров.
- Пламя быстро распространилось со второго на третий этаж дома, ведь на эвакуационной клетке было множество вещей жильцов.
- Весь подъезд заполнил дым, поэтому спасатели эвакуировали многих людей через балконы.
- Жить в доме не запретили, однако сейчас там прекратили подачу электричества, воды и газа.