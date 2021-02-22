В результате взрыва гранаты 20 февраля в Дрогобыче на Львовщине погибли 2 мужчин и пострадала женщина. Она находится в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями.

Медики говорят, что 38-летняя женщина чудом выжила. Однако получила серьезные травмы.

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Что известно о состоянии потерпевшей

Женщина с множественными осколочными ранениями всего тела: головы, шеи, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей,

– говорит врач-анестезиолог Владимир Химяк.

Впереди у нее еще несколько операций.

Пострадавшая после взрыва находится в сознании, однако полиция пока ее не допросила. Версии случившегося правоохранители также пока не озвучивают.

Что известно о взрыве гранаты в Дрогобыче

Инцидент произошел вечером 20 февраля.

Жители дома на улице Стрыйской услышали взрыв, после чего у входа в подъезд обнаружили тела 2 молодых мужчин. В результате взрыва гранаты погибли 37-летний и 41-летний мужчины.

В день трагедии один из погибших праздновал день рождения. Он позвонил товарищу, с которым вместе работал на заработках в Польше, и попросил его выйти на "несколько слов". Коллега пришел не сам, а с женой.

По факту инцидента открыли уголовное производство. Дело возбудили по статье об умышленном убийстве.

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