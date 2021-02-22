Взрыв гранаты в Дрогобыче: в каком состоянии находится травмированная женщина
В результате взрыва гранаты 20 февраля в Дрогобыче на Львовщине погибли 2 мужчин и пострадала женщина. Она находится в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями.
Источник:ТСН
Медики говорят, что 38-летняя женщина чудом выжила. Однако получила серьезные травмы.
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Что известно о состоянии потерпевшей
Женщина с множественными осколочными ранениями всего тела: головы, шеи, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей,
– говорит врач-анестезиолог Владимир Химяк.
Впереди у нее еще несколько операций.
Пострадавшая после взрыва находится в сознании, однако полиция пока ее не допросила. Версии случившегося правоохранители также пока не озвучивают.
Что известно о взрыве гранаты в Дрогобыче
- Инцидент произошел вечером 20 февраля.
- Жители дома на улице Стрыйской услышали взрыв, после чего у входа в подъезд обнаружили тела 2 молодых мужчин. В результате взрыва гранаты погибли 37-летний и 41-летний мужчины.
- В день трагедии один из погибших праздновал день рождения. Он позвонил товарищу, с которым вместе работал на заработках в Польше, и попросил его выйти на "несколько слов". Коллега пришел не сам, а с женой.
- По факту инцидента открыли уголовное производство. Дело возбудили по статье об умышленном убийстве.
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