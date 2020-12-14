Wizz Air, Ryanair и SkyUp восстановят около 20 направлений из Львова: куда можно полететь зимой
Несмотря на пандемию коронавируса и противоэпидемические ограничения авиакомпании постепенно возобновляют рейсы из Львова в ряд стран. Wizz Air, Ryanair, Belavia, Turkish Airlines и SkyUp объявили о возобновлении зимой около 20 направлений из аэропорта "Львов".
Несмотря на кризис, авиакомпании постепенно восстанавливают перелеты из Львова. Wizz Air, Ryanair, Belavia, Turkish Airlines и SkyUp восстановят около 20 направлений из Львова. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба межнародного аэропорта "Львов".
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Какие авиарейсы возобновила компания SkyUp
- Львов – Стамбул-это новое направление из Львова для авиакомпании. Полеты стартуют 18 декабря. Рейсы будут выполнять по понедельникам и пятницам.
- Львов – Прага: старт полетов – с 20 декабря. С 17 января рейсы будут выполнять трижды в неделю: во вторник, четверг и воскресенье.
- Львов – Париж Бове: рейсы – с 22 декабря. С 19 января самолеты будут курсировать дважды в неделю: во вторник и пятницу.
- Львов – Неаполь: рейс – 20 декабря. С 18 января рейсы будут выполнять по понедельникам и пятницам.
Какие авиарейсы возобновила компания Wizz Air
- Львов – Щецин (Польша): старт полетов – 18 декабря. Рейсы будут выполнять 18 и 25 декабря и 4 и 8 января.
- Львов – Катовице: рейсы выполнят 18 и 25 декабря и 8 января. С 11 января по 26 марта полеты будут проходить по понедельникам.
- Львов – Братислава: старт – 19 декабря. Рейсы будут выполнять 25, 5, 9, 12 и 16 января.
- Львов – Лиссабон: рейсы будут выполнять с 13 января каждую среду.
- Львов – Берлин: рейсы будут выполнять 18, 21 и 25 декабря.
- Львов – Рим Чампино: рейсы – с 23 декабря каждую среду.
- Львов – Дортмунд: каждый четверг с 17 декабря.
- Львов – Вильнюс: старт рейсов с 20 декабря каждое воскресенье.
- Львов – Лондон: рейсы – с 12 декабря каждую субботу.
- Львов – Пардубице: рейсы – с 22 декабря каждый вторник.
- Львов – Гданьск: рейсы – каждый четверг с 17 декабря.
- Львов – Вроцлав: рейсы будут выполнять с 20 декабря каждую среду и воскресенье.
- Милан – Милан Мальпенса: рейсы – с 19 декабря каждый вторник и субботу.
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Какие авиарейсы возобновила компания Ryanair
- Болонья – Львов: рейсы будут выполнять 18 и 28 декабря. С 24 декабря полеты будут проходить каждый четверг.
- Лондон Станстед – Львов: рейсы стартуют с 18 декабря.
Какие авиарейсы возобновила компания Belavia
- Львов – Минск: рейсы будут выполнять с 24 декабря в понедельник, четверг, субботу и воскресенье. Вылет со Львова в 1:55. Прилет в Минск в 3:10.
Какие авиарейсы возобновила компания Turkish Airlines
- Львов – Стамбул. Компания увеличила количество рейсов. С 15 декабря полеты будут проходить каждый вторник. Вылет из Львова в 9:50, а прилет в Стамбул в 12:00. С 19 декабря рейсы будут выполнять каждую субботу и воскресенье. Вылет из Львова в 21:25, а прилет в Стамбул в 23: 40.
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