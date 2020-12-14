Несмотря на пандемию коронавируса и противоэпидемические ограничения авиакомпании постепенно возобновляют рейсы из Львова в ряд стран. Wizz Air, Ryanair, Belavia, Turkish Airlines и SkyUp объявили о возобновлении зимой около 20 направлений из аэропорта "Львов".

Несмотря на кризис, авиакомпании постепенно восстанавливают перелеты из Львова. Wizz Air, Ryanair, Belavia, Turkish Airlines и SkyUp восстановят около 20 направлений из Львова. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба межнародного аэропорта "Львов".

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Какие авиарейсы возобновила компания SkyUp

Львов – Стамбул-это новое направление из Львова для авиакомпании. Полеты стартуют 18 декабря. Рейсы будут выполнять по понедельникам и пятницам.

Львов – Прага: старт полетов – с 20 декабря. С 17 января рейсы будут выполнять трижды в неделю: во вторник, четверг и воскресенье.

Львов – Париж Бове: рейсы – с 22 декабря. С 19 января самолеты будут курсировать дважды в неделю: во вторник и пятницу.

Львов – Неаполь: рейс – 20 декабря. С 18 января рейсы будут выполнять по понедельникам и пятницам.

Какие авиарейсы возобновила компания Wizz Air

Львов – Щецин (Польша): старт полетов – 18 декабря. Рейсы будут выполнять 18 и 25 декабря и 4 и 8 января.

Львов – Катовице: рейсы выполнят 18 и 25 декабря и 8 января. С 11 января по 26 марта полеты будут проходить по понедельникам.

Львов – Братислава: старт – 19 декабря. Рейсы будут выполнять 25, 5, 9, 12 и 16 января.

Львов – Лиссабон: рейсы будут выполнять с 13 января каждую среду.

Львов – Берлин: рейсы будут выполнять 18, 21 и 25 декабря.

Львов – Рим Чампино: рейсы – с 23 декабря каждую среду.

Львов – Дортмунд: каждый четверг с 17 декабря.

Львов – Вильнюс: старт рейсов с 20 декабря каждое воскресенье.

Львов – Лондон: рейсы – с 12 декабря каждую субботу.

Львов – Пардубице: рейсы – с 22 декабря каждый вторник.

Львов – Гданьск: рейсы – каждый четверг с 17 декабря.

Львов – Вроцлав: рейсы будут выполнять с 20 декабря каждую среду и воскресенье.

Милан – Милан Мальпенса: рейсы – с 19 декабря каждый вторник и субботу.

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Какие авиарейсы возобновила компания Ryanair

Болонья – Львов: рейсы будут выполнять 18 и 28 декабря. С 24 декабря полеты будут проходить каждый четверг.

Лондон Станстед – Львов: рейсы стартуют с 18 декабря.

Какие авиарейсы возобновила компания Belavia

Львов – Минск: рейсы будут выполнять с 24 декабря в понедельник, четверг, субботу и воскресенье. Вылет со Львова в 1:55. Прилет в Минск в 3:10.

Какие авиарейсы возобновила компания Turkish Airlines