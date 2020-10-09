Во Львове активно ремонтируют детсады, которые не работали в течение 20 – 25 лет. За 2015 – 2020 годы возобновили работу 11 садиков. Таким образом, львовские детсады могут принять на 10 тысяч больше дошкольников, чем 5 лет назад.

Новые детсады во Львове не будут строить, пока не отремонтируют все те, которые уже есть в городе. Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый.

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Почему в приоритете восстановление старых детсадов

Садовый заявил, что он планирует отремонтировать все садики, которые уже построили ранее. Все дети должны учиться в одинаково хороших условиях. Мэр города рассказал, что не хочет, чтобы в одном районе стояли рядом 2 детсада: один старый, неотремонтированный, а второй – новенький, "построенный Садовым".

Никто из городского совета не закладывал капсулу перед строительством и не перерезал ленточек на открытиях. Мы просто вернули имущество общины общине. Это 125 дошкольных групп для 3,5 тысячи детей. Всего с 2006 года мы увеличили количество мест в садиках с 16 до 26 тысяч,

- заявил мэр Львова.

Детсады все же построят в новых микрорайонах

Во Львове постоянно появляются новые микрорайоны, поэтому детсады все-таки будут строить.

"Что касается строительства. Понятно, что все же новые садики строить надо. И мы это делаем. Три года назад мы открыли новый садик на Новознесенской, сейчас достраиваем садик на Малоголосковской на 350 детей", – добавил Садовый.

По словам главы города, строительство новых детсадов запланировано в таких микрорайонах:

Рясне – 1;

Рясне – 2:

Сихов;

на улице под Голоском;

на улице Роксоляны;

на перекрестке Стрыйская – Научная.

Однако из-за коронавируса и кризиса строительство новых садов переносится на недалекое будущее.