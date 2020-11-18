В центре Львова в ночь на 16 ноября произошла драка, из-за которой патрульные задержали ее участников. Выяснилось, что в инциденте участвовали полицейские.

Причастность двух правоохранителей к драке подтвердили во время служебного расследования. Роль их третьего коллеги в конфликте еще проверяют, сообщили в пресс-службе полиции Украины.

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По факту хулиганства детективы ГБР открыли уголовное производство.

Что известно о драке с участием полицейских во Львове

По данным следствия, фигурантов, избивших прохожих, задержали и доставили в Галицкий отдел полиции. Уже там выяснилось, что 3 участника разборок – работники полиции с Тернопольщины, Волыни и Черниговщины.

В полиции утверждают, что они находились во Львове по личным делам.

По словам одного из пострадавших Андрея Мочурада, правоохранители приехали на сессию Университета внутренних дел.

Сами пострадавшие, которые являются ветеранами АТО, говорят, что на них напали из-за спины на проспекте Свободы. Злоумышленники нанесли им многочисленные телесные повреждения средней степени тяжести, после чего пытались скрыться. Впрочем, их поймали патрульные.